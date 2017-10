Adolescente é apreendido por praticar tráfico de drogas

Lucas Renan Domingos

Na noite de ontem um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar (PM) após confessar estar traficando drogas. Ele transitava pelo Bairro Próspera com um veículo Celta de cor verde, já conhecido pelos policiais por ser utilizado para o transporte e tráfico de entorpecentes.

Ao ser abordado pela guarnição, foi encontrado dentro do carro uma barra de maconha no banco do carona. O menor foi apreendido e confessou que em sua residência possuía mais drogas. A PM se deslocou até o local, no Bairro Vila Rica, e encontrou os entorpecentes.

No total foram apreendidos 1650 gramas de maconha e 450 gramas de cocaína. Diante dos fatos o adolescente foi conduzido para a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) para os procedimentos cabíveis. O veículo foi apreendido, autuado e guinchado.