Adolescente é apreendido com arma e drogas

Talise Freitas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em posse de um revólver calibre 32 e com cerca de 200 gramas de maconha, em cigarros e torrões da droga, na tarde de ontem, no Bairro Vila Nova, em Içara. O material ilegal estava dentro de uma mochila. Uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas quando avistou o menor em atitude suspeita no pátio de uma transportadora.

Quando notou a presença da PM, ele virou o rosto e entrou em uma lanchonete. Assim que foi abordado, o infrator disse aos militares: "perdi, estou armado e sou procurado". A arma ainda estava com seis munições intactas e três estojos já deflagrados.