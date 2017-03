Adolescente é apontado como autor de homicídio em Sombrio

Talise Freitas

A Polícia Civil de Sombrio elucidou o primeiro homicídio registrado neste ano nas regiões da AMREC e da AMESC.

O corpo de Diem Machado Vidal, de 22 anos, foi encontrado nas proximidades de uma construção, no primeiro dia do ano, no Bairro Januária, em Sombrio. A autoria foi atribuída a um adolescente de 16 anos, já internado para cumprimento de medida socioeducativa, tendo sido a motivação relacionada ao tráfico de drogas, já que vítima e autor tinham participação na prática criminosa de venda de entorpecentes.

Diem foi morto com quatro tiros, dois deles na cabeça.