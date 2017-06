Talise Freitas

Um adolescente de 17 anos foi agredido durante um assalto na manhã de sábado, na área central de Criciúma. A vítima estava em posse de um malote com R$ 15 mil. Após ser rendido pelo criminoso, ele ainda foi agredido com socos e chutes, sofrendo lesões no nariz e na boca.

Apesar da mobilização da Polícia Militar, o assaltante não foi encontrado.