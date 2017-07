Adolescente confessa ter forjado rapto em Orleans

Francine Ferreira

A Delegacia de Polícia Civil de Orleans divulgou, através de uma Nota Oficial, o resultado das investigações envolvendo o caso de uma adolescente que teria sido raptada no caminho da escola para casa em Orleans no fim da última semana. Segundo o delegado, Bruno Sinibaldi, as informações repassadas pela suposta vítima não são verdadeiras e a denúncia de que alguém havia cometido algum crime contra ela não se confirmou.

Além disso, a menina confessou ter arquitetado a história, com medo de represálias de sua mãe por ter extraviado um livro escolar. Com relação às condições em que foi encontrada, encoberta por fragmentos de construção e com os lábios vedados com cola, a nota ressalta que a menina colou os próprios lábios utilizando uma cola instantânea e que as condições de sujeira e escoriações leves se deram porque ela entrou no coletor de entulhos de uma construção. “A Delegacia de Polícia da Comarca de Orleans informa ainda que o caso é tratado com seriedade e profissionalismo, sendo devidamente apurado e embasado em provas técnicas materiais e testemunhais”, finaliza a nota.