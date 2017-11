Adolescente bate carro após perseguição

Lucas Renan Domingos

Uma perseguição na Avenida Centenário, no trecho do Bairro Santa Bárbara, acabou em acidente na madrugada desta quinta-feira. O condutor do carro era um adolescente de 17 anos.

Em ronda, a guarnição da Polícia Militar (PM) avistou um VW Gol em atitude suspeita, ao perceber que iria ser abordado, o motorista iniciou uma fuga. Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu com o portão de uma residência.

Dentro do veículo também estava o proprietário do carro, de 22 anos, que foi autuado por entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada. Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.