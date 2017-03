Adequações nas novas delegacias são retomadas

Talise Freitas

As obras de adequação no prédio da futura Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) e da Central de Plantão Policial (CPP) de Criciúma foram retomadas ontem. Segundo o secretário da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), João Fabris, o impasse foi acertado com a empresa responsável, a CCA Construtora, de Lages, em reunião.

"Hoje (ontem) mesmo, dois funcionários já retomaram as obras e, ao longo da semana, toda equipe estará de volta", informa o secretário.

Os funcionários abandonaram as adaptações na semana passada por falta de pagamento da empresa.

Fabris ressaltou que o Governo fez a sua parte com os pagamentos, sendo que a empresa foi quem não fez o repasse. A obra caminha para 50% de conclusão e tem prazo de entrega para o fim deste mês.