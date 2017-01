Adequações nas novas delegacias começam a ganhar forma

Talise Freitas

As adequações necessárias para que o prédio do Iprev fique nos moldes de um distrito policial começaram a ganhar forma. Trabalhadores da CCA Construtora, de Lages, vencedora da licitação, realizam os trabalhos desde o início da semana. O local abrigará, provavelmente daqui há dois ou três meses, tanto a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI) como a Central de Plantão Policial (CPP).

A mudança de local, principalmente da DPCAMI, adaptada em uma casa alugada atualmente, é uma reivindicação bastante antiga da segurança pública local. Para aproveitar o extenso espaço, a CPP, que funciona com a Divisão de Investigação Criminal (DIC) na Avenida Santos Dumont, no Bairro São Luiz, também irá para o local, na Rua Desembargador Pedro Silva, no Bairro Comerciário.

Os distritos são os únicos que funcionam em regime de plantão 24 horas em Criciúma.