Acusado de estupro é preso em Araranguá

Francine Ferreira

Um homem de 36 anos com mandado de prisão em aberto, acusado de estupro de vulnerável, foi preso na tarde de ontem pelos agentes da Polícia Civil de Araranguá. A ação foi capitaneada pelo delegado da Divisão de Investigação Criminal, Lucas Fernandes da Rosa. Contra o homem havia um mandado de prisão preventiva, expedido no fim do mês de junho, pela comarca de Turvo. “Quando soubemos que ele estava sendo procurado, começamos a fazer o acompanhamento e o encontramos em sua residência, na Rua João Francisco Alves, Bairro Campo Verde, por volta de 15h30min”, explica o delegado.