Acusado de assassinar idosa em latrocínio, réu tem mais uma prisão decretada

Talise Freitas

Um dos criminosos que, até o início deste mês, era um dos mais procurados em toda região, até ser preso com comparsas pela Polícia Civil de Içara, no Bairro São Defende, em Criciúma, teve mais uma prisão preventiva decretada pela Justiça referente a um violento e lucrativo assalto.

Trata-se de Diego Neotti da Silva, de 22 anos, apontado pela polícia como sendo uma liderança do tráfico de drogas no Balneário Rincão, envolvido em uma facção criminosa como também em diversos crimes graves, dentre eles o latrocínio que vitimou a ex-presidente do Lions Clube de Içara, Ana Edeviges Colonetti Gonçalves, de 69 anos, morta a tiros em casa, no Bairro Sanga Funda, durante um assalto, crime o qual já é réu.

Aliás, Diego seria o responsável pelos quatro disparos que acertaram a vítima, três deles na região do peito. Ele tem passagens policiais por homicídio, associação criminosa e também era um dos foragidos da Operação Clínica Geral, desencadeada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Florianópolis, com apoio da Polícia Civil de toda a região, em setembro do ano passado, para desarticular a organização criminosa que agia no Sul do Estado e tinha base no Rincão e em Criciúma.

O juiz Fernando Dal Bó Martins, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Içara, recebeu a denúncia do promotor Marcus Vinicius de Faria Ribeiro, da 2ª Promotoria de Justiça, transformando-o em réu, decretando então a prisão preventiva para Diego e para o comparsa no roubo, Juliano Joaquim Réus, de 22 anos, que também soma várias passagens policiais e que estava foragido. Juliano foi preso no início do mês em Criciúma na mesma casa onde Diego estava.

Assalto a

construtora

A prisão preventiva é referente a um assalto a mão armada praticado em 3 de fevereiro em uma construtora, na área central de Içara, de onde foram levados R$ 18 mil e celulares de duas vítimas. Eles foram reconhecidos posteriormente, por meio de fotografias, pelas vítimas.

"Todas essas circunstâncias servem para demonstrar o desprezo dos denunciados pela integridade psíquica e física alheia, revelando o risco concreto à ordem pública. A partir desse contexto, é razoável concluir - dentro dos naturais limites desta análise sumária dos elementos de prova - que os denunciados são pessoas violentas e dado à prática de crimes, de maneira que, permanecendo em liberdade, podem voltar a atentar contra a ordem pública", entendeu o magistrado na decisão, levando em consideração o histórico criminal dos acusados.

Após o latrocínio de Ana, ele e o comparsa no roubo com morte da idosa, Ronei de Souza Gonçalves, de 31 anos, fugiram para São João Batista, na Grande Florianópolis, onde Ronei foi preso em 2 de fevereiro. Porém, um dia antes, Diego voltou para a região cometendo o roubo na construtora no dia seguinte à prisão do comparsa.