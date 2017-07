Acusado de assassinar esposa será julgado hoje

Talise Freitas

Após mais de dois anos de espera, a população de Araranguá enfim vai saber o desfecho, ao menos na esfera judicial e em primeiro grau, de um dos crimes mais repercutidos na região. Senta hoje no banco dos réus, no Fórum da comarca, a partir das 8h30min, Daniel Tomasi Bauer, de 31 anos. Ele é acusado de assassinar a esposa, Gisele Monteiro Bauer, de 29 anos, assim como forjar um latrocínio, respondendo ainda por fraude processual.

Testemunhas, de defesa e de acusação, assim como o réu, serão ouvidas no júri popular para, em seguida, defesa e promotoria apresentarem suas alegações ao corpo de jurados. A previsão é de que a sessão encerre somente à noite, podendo se estender para o outro dia.

Gisele foi agredida e depois assassinada com nove tiros, oito deles pelas costas, no pátio de casa, na localidade de Sanga da Toca 1, em Araranguá, na noite de 27 de maio de 2015. Ele é réu por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, envolvendo possivelmente o valor de R$ 300 mil do seguro de vida de Gisele; mediante surpresa e feminicídio).

A defesa alega não haver provas suficientes que apontem o réu como autor, sustentando que está comprovado que a esposa foi vítima de latrocínio, que a denúncia foi baseada em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e que ele não era o beneficiário do dinheiro do seguro.

De acordo com os autos, há divergências entre a versão do réu e a prova produzida acerca dos supostos gritos femininos que foram ouvidos pelos vizinhos, já que ele declarou que não ouviu Gisele gritar.

Os policiais que atenderam a ocorrência não encontraram a presença de rastros no local por onde os "assaltantes" teriam fugido, nem mesmo com a ajuda de cães farejadores, assim como não constataram outras evidências, como projéteis. Não houve também a comprovação de que o valor de R$ 35 mil, que os "criminosos" queriam roubar, conforme Daniel, existia.