Acidente resulta em uma morte e em oito feridos

Talise Freitas

Uma idosa de 66 anos morreu na tarde de ontem, no Hospital São Judas Tadeu, em Meleiro, após um acidente de trânsito registrado pouco depois do meio-dia no município, o qual resultou ainda em oito feridos, dentre eles uma criança, que está em estado grave, e uma gestante.

A colisão frontal envolveu um veículo Siena, com placas de São Ludgero, e uma Parati, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Turvo, ocupada por pacientes que estavam sendo deslocados a Criciúma, dentre eles a idosa que não resistiu.