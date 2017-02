Talise Freitas

Um argentino foi vítima de um acidente de trânsito na manhã de ontem, na BR-101, no Bairro Vila Beatriz, em Maracajá. O homem conduzia uma moto quando perdeu o controle do veículo, sofrendo um forte impacto ao bater com a cabeça no meio-fio.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital Regional de Araranguá, mas não resistiu.