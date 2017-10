Acidente em Pouso Redondo resulta em morte de içarense

Francine Ferreira

Um içarense de 49 anos morreu no último sábado, em uma colisão frontal de trânsito no quilômetro 190 da BR-470, na cidade de Pouso Redondo, no Vale do Itajaí. Ele conduzia um automóvel VW/Gol vermelho, com placas de Içara, e morreu ainda no local do acidente, uma vez que ficou preso às ferragens apresentando politraumatismo. O outro veículo envolvido na ocorrência foi um caminhão Mercedez Benz, cujo motorista do caminhão, de 67 anos, não sofreu ferimentos graves.