Acidente deixa duas pessoas feridas

Lucas Renan Domingos

Um acidente envolvendo uma caminhonete Nissan Frotier, com placas de Criciúma, e uma Honda CG Fan, com placa de Canoas (RS), aconteceu por volta das 7h45min desta quinta-feira. A colisão ocorreu na esquina da Rua Coronel Marcos Rovaris com a Rua Felipe Schmidt.

Conforme populares que passavam pelo local no momento do acidente, ao sair da Rua Felipe Schmidt, o veículo Nissan Frontier cortou a frente da motocicleta, ocasionando a colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou os dois ocupante da moto, um homem e uma mulher, para o Hospital São José, apenas com escoriações.

O motorista da caminhonete nada sofreu. O trânsito ficou prejudicado até que a pista fosse liberada.