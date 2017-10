Acidente de trânsito mata idoso em Morro da Fumaça

Lucas Renan Domingos

Uma colisão entre uma um veículo VW Gol e uma moto, amplos com placas de Morro da Fumaça, acabou vitimando um idoso, de 62 anos, na região central de Morro da Fumaça. O acidente aconteceu por volta das 20h30min de ontem, na Rodovia Tranquilo Sartor.

Segundo a Polícia Militar (PM), a motorista do carro, de 24 anos, trafegava pela rodovia quando atingiu a motocicleta, que vinha pela Rua 20 de maio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência e chegou a encaminhar o motociclista para o Hospital São Roque, porém o homem morreu ao dar entrar no hospital. A condutora do carro nada sofreu.