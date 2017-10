Acidente de trabalho deixa homem gravemente ferido

Francine Ferreira

Um trabalhador de 46 anos ficou gravemente ferido na tarde de ontem, no Bairro 1º Guatá, em Lauro Müller, após um acidente em uma carbonífera do município. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que apresentava amputação em um dos braços. Ele foi encaminhado ao Hospital São José, em Criciúma, onde passava por uma cirurgia até o fechamento desta edição. De acordo com a administradora da carbonífera, Astrid Barato, as razões do acidente ainda estão sendo apuradas pela mineradora.