Ação do Gaeco desarticula organização criminosa baseada no tráfico de drogas

Talise Freitas

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em apoio à Promotoria de Justiça da Comarca de Lauro Müller, desarticulou um grande esquema de tráfico e associação ao tráfico de drogas na região.

A operação foi intitulada Guatá, que é o nome que leva o distrito do município, onde, de acordo com a investigação, a organização criminosa gerenciava a distribuição de entorpecentes. O esquema vinha sendo investigado desde novembro do ano passado pela Promotoria de Justiça lauromüllense.

A ação começou ainda na quinta-feira, encerrando nessa sexta-feira, quando foi divulgada em nota à imprensa, e resultou na prisão de oito investigados, sendo que um já foi liberado. Três estão foragidos.

Além disso, quatro pessoas foram conduzidas coercitivamente para prestarem depoimento, sendo ainda 17 mandados de busca e apreensão cumpridos em municípios das regiões carbonífera e serrana.

Conforme detalha o MP, nos dois dias foram cumpridos sete dos nove mandados de prisão preventiva, e um, dos dois de prisão temporária, todos expedidos pelo Poder Judiciário a pedido da Promotoria de Justiça local. Dos 17 mandados de busca e apreensão, 14 foram cumpridos em Lauro Müller, um em Criciúma, um em Orleans e outro em Bom Jardim da Serra.

Segundo a promotora de Lauro Müller, Raquel Betina Blank, os alvos dos três mandados de prisão que não foram localizados já são considerados foragidos. O único que foi preso temporariamente e as quatro pessoas conduzidas coercitivamente já foram liberados após serem ouvidos.

Já os sete presos preventivamente foram encaminhados ao Presídio Santa Augusta, em Criciúma.