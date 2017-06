Ação conjunta flagra dupla no tráfico

Talise Freitas

Dois homens de 26 anos foram presos em flagrante por tráfico e associação ao tráfico de drogas em uma ação conjunta entre policiais militares da Agência de Inteligência (P2) e policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Criciúma.

Wellington Souza de Lemos já era investigado há algumas semanas, pois sua casa, localizada no Bairro Boa Vista, vinha sendo indicada como ponto de venda de drogas. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam na residência uma porção de cocaína, duas de maconha, uma pedra média de crack, um comprimido de ecstasy e um radiocomunicador copiando a frequência da Polícia Militar.

"Durante a diligência foi obtida a informação de que o fornecedor de Wellington estava vindo trazer mais drogas para ele, sendo então flagrado o momento de tal entrega e apreendida uma porção de 50 gramas de cocaína com Robson Correia de Sá, que informou que venderia tal droga por R$ 2,5 mil para Wellington revender", explica o coordenador da DIC, delegado André Milanese.

Foi também recolhida na casa uma balança de precisão, além de R$ 692 em espécie e um veículo Hyundai/I30 utilizado no transporte da droga.

"A investigação que resultou na prisão dos traficantes contou com troca de informações entre a Polícia Civil e P2 da PM, tendo os policiais militares auxiliado no cumprimento do mandado de busca e apreensão. A operação foi coordenada pelo delegado Eduardo de Mendonça, responsável pela Divisão de Repressão aos Entorpecentes (DRE) desta DIC", finaliza Milanese.