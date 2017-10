Vereadores e comunidade debatem projeto Escola Sem Partido

Gabriel Bosa

O Poder Legislativo de Criciúma realizou audiência pública, na noite desta sexta-feira, para debater com a comunidade o Projeto de Lei (PL) que institui o programa Escola Sem Partido na rede municipal de educação. A peça é autoria do vereador Daniel Freitas e o debate foi um requerimento dos vereadores Aldinei Poteleck e Jair Alexandre.

O procurador-geral do Estado de São Paulo e autor do projeto original, datado de 2004, Miguel Nagib, apresentou a proposta para uma plateia que lotou parcialmente o Teatro Municipal Elias Angeloni. Expondo uma cartilha com seis obrigações dos professores, Nagib defendeu o projeto como um avanço à educação.

“Não é apenas um benefício para os estudantes e para as famílias, mas sim para toda a democracia brasileira. Assim como não se usa carros oficiais para fazer campanha política, o professo não pode usar a sala de aula para fazer propaganda”, destaca o autor do projeto.

Nagib também contestou os argumentos dos grupos contrários ao Escola Sem Partido, o classificando como uma forma de censura à classe. “Os professores podem defender seus candidatos, mas nunca durante o exercício da profissão. O direito de ensinar não é o direito à liberdade de expressão. Como não existe liberdade de expressão dentro da sala de aula, não há como se configurar como censura”, defende.

Presentes se

mostraram favoráveis

Após o término da palestra, parte dos presentes se manifestaram e realizaram questionamento ao autor do projeto. Para Anderson da Silva Bernardo, a medida não é contra os professores, mas sim oposta a uma possível doutrinação em sala de aula.

“O professor deve ser valorizado. Estamos apenas exigindo o que já existe na Constituição Federal e para não deixar que pensamentos pessoais influenciem as crianças”, argumenta.

A pastora Ana Luz também se manifestou favorável ao projeto. “Há muito tempo se percebe que as escolas públicas no Brasil não estão bem. O tempo que alguns professores gastam para doutrinar poderia ser usado para a educação das crianças”, opina.

Assunto será debatido

nas próximas sessões

A PL foi proposta por Freitas em setembro e atualmente tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A expectativa é que ela seja encaminhada para debate na Câmara de Vereadores nas próximas sessões.

“Com certeza este projeto será debatido, criado emendas e aperfeiçoado para que contribua para a melhoria do ensino no município”, pontua o vereador Jair Alexandre.