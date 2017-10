Urussanga terá funcionamento de repartições públicas

O prefeito Gustavo Cancellier determinou que nesta sexta-feira, pós-feriado nacional, todas as atividades ligadas à Administração Municipal serão realizadas normalmente, sem ponto facultativo. A decisão é prática comum da atual administração.

“Não teremos ponto facultativo, pois temos o compromisso assumido com a população de trabalhar. Todas as atividades serão mantidas normalmente, em todas as secretarias, inclusive nas escolas”, garante o prefeito Gustavo Cancellier.