União repassará R$ 35 milhões para a saúde do Estado

Gabriel Bosa

O Governo Federal oficializou a entrega de R$ 36 milhões para serem investidos na saúde de Santa Catarina. O repasse foi realizado durante audiência entre o governador, Raimundo Colombo, e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a tarde desta terça-feira, em Brasília.

Nos próximos 15 dias, o Estado vai receber R$ 25 milhões, que serão distribuídos para hospitais filantrópicos para pagamento de serviços já prestados nos últimos meses. E até o início de 2018, outros R$ 10 milhões serão repassados referentes a habilitação de novos serviços em diferentes unidades hospitalares de Santa Catarina.

“Estes vinte e cinco milhões serão empregados nos serviços que já foram realizados e estão em atraso. A outra parte será para o aporte de novos habilitações, como UTI’s, atendimento oncológico, entre outros serviços”, detalha o secretário de Estado de Articulação Nacional, Acélio Casagrande.

O Hospital São Donato (HSD), em Içara, deverá ser beneficiado pelo aporte. Atualmente, o corpo clínico do cento obstétrico está recebendo os salários de seis meses anteriores. A previsão é parte do repasse seja transferido para arcar com o débito.

R$ 1 milhão garantindo

para Criciúma

Deste montante, R$ 1 milhão será depositado na Secretaria de Saúde de Criciúma para arcar com os investimentos realizados no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (HMISC), nos últimos meses. O valor será empregado para cobrir o valor que já havia sido repassado à instituição via convênio.

O acordo firmado em setembro presumia que o Governo Federal iria contribuir caso as demais esferas de poder também participassem do rateio. À época, ficou acordado a ajuda de R$ 1 milhão da União e mais R$ 2 milhões do Governo de Santa Catarina, em cinco parcelas de R$ 400 mil. A primeira parcela do Estado foi repassada no início de outubro.

Ainda no fim do último mês, os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) se reuniram para criar uma comissão que também tratará da ajuda ao HMISC. A previsão é que o custeio seja repassado quando encerrarem os convênio das instituição com o Estado e União.

Desde julho, a Administração Municipal repassa R$ 1 milhão de incentivo, e mais aproximadamente R$ 250 mil de produção realizada. Apesar do novos repasses, a secretária de Saúde, Franciele Gava, garante que o convênio não vai ser aumentado.

“Esse valor será para cobrir o custeio dos serviços da Secretaria de Saúde. Nós fizemos um novo reajuste em junho, passando de oitocentos mil para um milhão e não há previsão para um novo aumento”, reitera.

HMISC opera com

R$ 100 mil em débito

Mesmo com o aumento do repasse, o gestor do HMISC, Leon Iotti, afirma que as contas da instituição fecham em R$ 100 mil negativos todos os meses. “Esse valor é mais para contas burocráticas, como impostos e encargos. Esse prejuízo não altera no pagamento de folhas salariais ou para os fornecedores”, complementa. “A nossa expectativa é que em seis seja criado um novo convênio com a Prefeitura para buscar um equilíbrio nas contas”, pontua.