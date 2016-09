Tusa defende renovação para Siderópolis

Mayara Cardoso

Com o desejo de colocar em prática as ideias elaboradas ao longo de sua vida e seu contato com a política, a candidata a prefeitura de Siderópolis, Aretusa Larroyd (PP), conhecida como Tusa, levanta a bandeira da inovação. Sendo a primeira mulher a se candidatar ao executivo, Aretusa se uniu ao vereador Valdemir Paulo Carminatti (PP) para o desafio. Com chapa pura, os dois defendem uma nova proposta embasada no conhecimento das necessidades do município a partir da atuação de cada um.

A crença na necessidade de uma mudança no rumo do Município, além do descontentamento com as políticas atuais, conforme Aretusa, foram combustíveis para que o desejo de se candidatar fosse transformado em realidade. A decisão, para ela, foi acertada e está sendo bem recebida de casa em casa durante os trabalhos da campanha. “Estamos buscando votos assim. Em cada casa, cada aperto de mão, cada olho no olho. Estamos mostrando nossas ideias e dando nossa palavra ao povo da cidade”, disse.

De acordo com Carminatti, o partido fez questão de dar a oportunidade à candidata para que ela possa dar o respaldo necessário aos anseios do sideropolitano e marcar o papel da mulher na sociedade atual. “A intenção é provar a capacidade dessa servidora ativa. Ela tem em seu DNA a luta por melhorias e tem o partido na retaguarda para todo o apoio necessário”, comentou.

O incentivo da formação de lideranças dentro das comunidades, para o candidato a vice-prefeito, está entre as importantes ações de Aretusa. “A ideia é realmente dar uma cara nova para o setor público, moralizando o trabalho”, afirmou o candidato.

Valorização do dinheiro público

Entre as bandeiras levantadas pela dupla está a valorização dos recursos do Município. Já mostrando consciência com relação aos gastos, conforme Aretusa, a campanha está sendo embasada na simplicidade, sendo um trabalho sem altos gastos e sem apadrinhamentos. “Assim também queremos seguir com nossa linha. Não formamos um grupo enorme com promessas de cargos e secretarias. Vamos escolher quem for qualificado para a função e puder fazer com que o recurso seja bem aplicado para cada setor”, disse.

Ainda pensando nessa valorização dos recursos uma das propostas inclui o fim dos gastos com alugueis de casas para secretarias. Conforme Carminatti, atualmente Siderópolis conta com secretarias espalhadas pela cidade em casas alugas e não oferece um local adequado para o estacionamento de sua frota de carros e máquinas. A ideia para resolver a situação e aplicar de forma mais inteligente os recursos do governo, é construir em um mesmo terreno espaços destinados a todas as pastas, centralizando o atendimento ao cidadão e aproveitando o espaço para inclusão de um pátio de máquinas. “Dessa forma o colono que vem de longe ou os moradores do centro podem se dirigir a um mesmo local e não precisar ficar procurando as instalações de secretarias”, disse.

Reorganização da cidade

Uma das preocupações do povo sideropolitano, conforme a candidata, é quanto a chegada constante de novos moradores para a cidade, o que, conforme Aretusa, acontece sem nenhum controle. “As pessoas tem essa preocupação quanto a organização dessas famílias. Precisa ser pensado algo organizado e em conjunto. Um trabalho de rede para que a habitação, a saúde, a educação e todos os setores consigam lidar com isso. Sinto que estamos tendo um desenvolvimento desorganizado”, comentou.

Ampliação de atendimento domiciliar

Para o setor de saúde uma das propostas da chapa é implantação dos projetos Medicamentos em casa e Ambulatório de feridas, ampliando o atendimento domiciliar. “Esse é tantos outros projetos são embasados em pedidos das pessoas que ouvimos ao longo desse tempo”, declarou.

Agricultura e turismo valorizados

Para os agricultores, que são responsáveis por grande parte da riqueza do Município, conforme Tusa, o foco será voltado a ações de infraestrutura que facilitem seus trabalhos. “Além disso, temos o compromisso de disponibilizar atendimento veterinário 24h, pois essa é uma necessidade destacada em nossas visitas. É uma medida relativamente simples e que fará a diferença para eles”, acrescentou Carminatti.