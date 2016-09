TRE reverte sentença e aceita candidatura de Guinga

Renan Medeiros

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) decidiu há poucos minutos, por quatro votos a três, aceitar o recurso e deferir o registro de candidatura do ex-prefeito de Siderópolis, Douglas Warmling (o Guinga, PSD). A decisão reverteu a sentença de primeiro grau, que era pela rejeição à candidatura. A impugnação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que ainda pode recorrer.

O julgamento iniciou ontem, mas teve continuidade hoje porque os membros do TRE tinham dúvidas quanto à existência ou não de enriquecimento ilícito no fato que gerou a condenação por improbidade administrativa sofrida por Guinga. Esse é um dos requisitos para que alguém possa ser considerado inelegível. O relator, desembargador Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, havia pedido vistas e trouxe o processo novamente à pauta hoje.

O motivo da impugnação é uma condenação por improbidade administrativa sofrida por Guinga, por ter direcionado, em 2005, uma licitação para o serviço de coleta de lixo na cidade. A sentença de primeira instância, datada de 2013, foi confirmada no ano passado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Atualmente, a ação está no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entre os pontos utilizados por Guinga na defesa contra a impugnação, estavam os fatos de que a sentença determinava que a suspensão dos direitos políticos só ocorreriam após o trânsito em julgado da decisão (isto é, quando não houvesse mais a possibilidade de recursos), de que não foi o prefeito o beneficiado com enriquecimento ilícito e o argumento de que a Lei da Ficha Limpa, que passou a vigorar em 2010, não pode retroagir para punir por uma irregularidade cometida cinco anos antes.

Além disso, a defesa também argumentou que a soberania popular do voto só pode ser suprimida em caso de motivos óbvios e inequívocos, e o acórdão do Tribunal de Justiça não deixou clara a existência de enriquecimento ilícito. “É preciso reconhecer que nem toda condenação por improbidade administrativa leva à inelegibilidade”, argumentou em sustentação oral o advogado Marcelo Ramos Peregrino Pereira, representante de Guinga. “Eu reconheço a gravidade de uma condenação por improbidade, mas no caso em concreto não houve enriquecimento ilícito. Se não há enriquecimento ilícito, não estão preenchidos os requisitos da Lei de Inelegibilidade”, resumiu.

O relator do processo no TRE endossou o entendimento de primeira instância, de que a situação do ex-prefeito contempla todos os requisitos necessários para seja enquadrado na Lei da Ficha Limpa: ele foi condenado por improbidade administrativa por órgão colegiado (no caso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina), o ato que deu origem à condenação foi dolosa, houve dano aos cofres públicos de mais de R$ 47 mil e, ao contrário do que argumentou a defesa, enriquecimento ilícito – no caso, por parte do dono da empresa “vencedora” da licitação.

“Compete à Justiça Eleitoral, a partir da decisão da Justiça comum, concluir se houve ou não prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito por ato doloso de improbidade administrativo”, registrou o relator. Na avaliação dele, a condenação judicial sofrida por Guinga é suficiente para confirmar a existência de todos esses requisitos, já que a empresa contratada não tinha condições de executar o contrato com o qual foi contemplada.

Mas a maioria os membros do Tribunal discordou dele. O caso foi alvo de demorada e acalorada discussão entre os magistrados do TRE durante o julgamento, focada na existência ou não do enriquecimento ilícito. Mas, ao fim, o Tribunal acabou por aceitar o recurso e a candidatura de Guinga.

Uma das posições divergentes foi a do presidente do TRE, desembargador Cesar Augusto Mimoso Ruiz Abreu. “A própria peça inicial da ação de improbidade apresentada pelo Ministério Público em momento algum pede condenação por enriquecimento ilícito. A sentença não tratou disso, o acórdão não falou nisso”, declarou. O magistrado, contudo, criticou a conduta do ex-prefeito no ato que resultou na condenação.

Os outros candidatos a prefeito de Siderópolis, Hélio Cesa (o Alemão, PMDB) e Aretusa Larroyd (a Tusa, PP), já tiveram os pedidos de candidatura julgados e aceitos.