TRE nega liminar que proibiria Clésio Salvaro de fazer campanha

Renan Medeiros

O juiz Rodrigo Brandeburgo Curi, relator no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do recurso contra o registro de candidatura de Clésio Salvaro (PSDB), negou agora à tarde uma liminar pedida pela coligação de Márcio Búrigo (PP) que impediria o candidato tucano "realizar atos relativos à campanha eleitoral, inclusive o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão". O pedido também era para retirar o nome dele da urna eletrônica, sob a justificativa de Salvaro ser "sabidamente inelegível".

O pedido já havia sido feito à juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, da 10ª Zona Eleitoral, junto com a impugnação à candidatura do ex-prefeito. Como a juíza aceitou o registro de Clésio Salvaro para concorrer à eleição e a liminar para impedi-lo de fazer campanha foi negada, o mesmo pedido foi feito no recurso apresentado ao TRE.

Mas o relator negou por julgar não haver motivos que justificassem a medida. "No caso dos autos, a sentença deferiu o registro de candidatura, o que, por si só, faz cair por terra a alegação da existência de direito indubitável. Resta claro que não se está diante de situação em que a prova documental trazida na inicial seja robusta o bastante para afastar qualquer dúvida razoável do direito do recorrente (Salvaro)", registrou Curi.

O magistrado também observou que, se aceitasse a liminar, estaria fazendo um "pré-julgamento" antes que o Tribunal analise o cerne da questão, que é o deferimento ou não do registro de candidatura de Clésio Salvaro.

Atualmente, a situação é favorável ao tucano, que já conseguiu o registro de candidatura em primeira instância. A coligação de Márcio Búrigo recorre para tentar impedi-lo de ser candidato, por enquadramento na Lei da Ficha Limpa, pelo período de 42 dias em que esteve prefeito e pela falta de desincompatibilização da participação dele na rádio Voz da Vida dentro do prazo.