Temer assume Presidência às 16h dessa quarta-feira (31)

Arthur Lessa

Com a aprovação, por 61 votos a 20, do Impeachment da Presidente Dilma Rousseff, Michel Temer é Presidente da República.

A posse efetiva será realizada ainda nesta quarta-feira (31), às 16h, no Congresso Nacional. Algumas horas mais tarde deve ser transmitido um pronunciamento, às 20h, em rede nacional.

O resultado foi comemorado com aplausos por aliados do presidente interino Michel Temer, que cantaram o Hino Nacional. O resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25).

Temer passa cargo a Maia na Base Aérea

Momentos após assumir de forma efetiva o cargo de presidente do Brasil, Michel Temer repassará, em caráter interino, o comando do país ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (PMDB-RJ).

De acordo com o Planalto, a cerimônia será rápida, protocolar e fechada à imprensa, na Base Aérea de Brasília, pouco antes de Temer embarcar para China, onde participará da reunião da Cúpula de Líderes do G-20, nos dias 4 e 5 de setembro.