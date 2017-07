TCE suspende licitação para gestor do HMISC

Francieli Oliveira

Um pouco antes de abrir os envelopes que iriam revelar o novo gestor do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (HMISC), o Governo de Criciúma foi surpreendido com a comunicação do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE) determinando a sustação cautelar do edital de chamamento público. A decisão foi ratificada pelo Pleno na sessão de ontem.

O relator Gerson dos Santos Sicca se baseou em possíveis irregularidades apresentadas pela Diretoria de Controle de Licitações e Contratações (DLC). Entre elas a ausência de justificativas que demonstrem a necessidade da complementariedade da participação privada no Sistema Único de Saúde (SUS) e a vantagem da transferência do gerenciamento dos serviços de saúde do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina para uma organização social, embasada em estudos técnicos preliminares que contemplem a avaliação precisa dos custos do serviço e os ganhos de eficiência esperados.

Detalhes técnicos também foram questionados, como a estipulação de plano operativo com metas quantitativas e qualitativas sem previsão do critério de avaliação e prazo de cumprimento, tornando inócuos os índices e pontuações previstos no item II do Plano Operativo, e ausência de vinculação dos repasses financeiros aos resultados atingidos; ausência de orçamento estimado em planilhas com a composição dos custos unitários dos serviços, bem como ausência de indicação do preço unitário, sem justifica-tivas no processo licitatório do valor máximo mensal de desembolso e do prazo de vigência de dez anos; previsão no edital de visita técnica pessoal como condição de habilitação sem as devidas justificativas técnicas, em pos-sível afronta ao caráter competitivo de certame e ao sigilo e isonomia da licitação.

Contrato

Prorrogado

O contrato de emergência firmado com o Instituto Desenvol-vimento Ensino e Assistência a Saúde (Ideas), assinado em janeiro deste ano, encerraria na pró-xima sexta-feira, porém será prorrogado até que todos os esclarecimentos sejam feitos ao Tribu-nal de Contas. "Vamos responder os questionamentos do TCE e acredito que não haverá maiores problemas, e a licitação será retomada. Enquanto isso, temos embasamento para prorrogar o contrato com o Ideas e garantir que os atendimentos do Santa Catarina não seja afetados", explica a secretária de Saúde de Criciúma, Franciele Gava.

Um dos pontos questionados pelo TCE é a abertura para atendimentos via convênios e particulares não ultrapassando 30% do total, sendo os outros 70% des-tinados ao SUS. "Acredito que vamos conseguir esclarecer esse ponto", afirma Franciele.

O novo gestor ficará à frente do Santa Catarina pelo período de dez anos. A concorrência está entre Instituto Corpore Para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, Hospital Mahatma Gandhi e o Ideas. Dos três interessados, o menos conhecido na região é o Mahatma Gandhi, que tem sua sede na cidade de Catanduva, em São Paulo. O Corpore é da cidade de Martinhos, no Paraná, e recen-temente assinou contrato com a Prefeitura de Nova Veneza para a gestão do Hospital São Marcos. Já o Ideas, sediado em Florianópolis, atua na gestão do próprio Santa Catarina.