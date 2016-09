Som Maior inicia segunda rodada de entrevistas

Renan Medeiros

A rádio Som Maior inicia hoje a segunda rodada de entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de Criciúma. A série começa com o candidato Fábio Brezola (PT). Amanhã é a vez de Clésio Salvaro (PSDB), quarta-feira será com Odelondes de Souza (PSOL) e, quinta, com Márcio Búrigo (PP). A ordem foi definida por sorteio, na presença de representantes de todos os candidatos.

As entrevistas vão ao ar ao vivo a partir das 7h30min e terão duração de 20 minutos.