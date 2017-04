Servidores municipais iniciam negociações coletivas

Renan Medeiros

Os sindicatos que representam os servidores públicos municipais na região já deram início às negociações coletivas para os reajustes salariais e outros itens. Nos municípios abrangidos pelo Siserp, Criciúma é o que está em estágio mais avançado. É, também, o único com data-base em abril. Os demais são em maio.

“Em Criciúma, os servidores pediram 8,3% de reajuste, que é o mesmo reajuste do magistério”, expõe a presidente do Siserp, Jucélia Jesus. Segundo ela, Criciúma tem uma fórmula de reajuste diferente dos demais municípios, o que vai resultar num aumento de 0,66 ponto percentual além do reajuste nacional, queé de 7,64%. Os servidores também sugeriram a substituição da obrigação de fornecer alimentação e o cupom alimentação, que hoje é de R$ 133 por mês para jornadas de 40 horas semanais, por um auxílio de R$ 20 por dia, suficiente para que os trabalhadores possam almoçar.

Uma reunião já foi feita nesta semana entre o Siserp e a Administração Municipal para a apresentação das reivindicações, e outra está prevista para a semana que vem para que o Município dê uma resposta.

Outros municípios

Em Urussanga, Cocal do Sul e Treviso, já foram realizadas assembleias com os servidores, definidas as pautas e encaminhadas às prefeituras. Nos três casos, o reajuste pedido é igual ao do magistério, de 7,64%. Cada município também tem outras pautas específicas, principalmente relacionadas a incentivos para a cursos e formação continuada.

Em Siderópolis e Nova Veneza, outros municípios também abrangidos pelo Siserp, haverá assembleias na semana que vem e na semana seguinte, respectivamente. Nesses dois municípios, assim como em Urussanga, Cocal do Sul e Treviso, a data-base é maio.

Em Içara, município sob a alçada do Sindserpi e que tem data-base em maio, as negociações iniciam em abril.

No Balneário Rincão, onde os servidores são representados pelo mesmo sindicato, mas a data-base é janeiro, a reivindicação era de um reajuste de 8,57% para todos os servidores – dois pontos percentuais acima da inflação de 2016 medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Em reunião ontem, o Município ofereceu um reajuste de meio ponto acima da inflação, de 7,07%.

Para o magistério, no entanto, o reajuste não seria aceitável porque fica abaixo do reajuste do piso nacional, de 7,64%. Houve também divergência quanto ao vale-alimentação, que é de R$ 95 e a Administração Municipal propôs elevar para R$ 105 – o Sindserpi quer R$ 115. “A negociação está sendo feita agora porque o prefeito pediu a nossa compreensão, já que tinha as despesas do veraneio. Quando for acertado o reajuste, o pagamento será todo feito retroativo a janeiro”, frisa a presidente do Sindserpi, Edna Benedet.

Araranguá já acertou

Em Araranguá, os servidores aceitaram na quarta-feira a proposta apresentada pela prefeitura. O acordo foi um reajuste salarial de 5,38%, índice igual à inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O repasse será feito em duas parcelas: 3% para “o mais breve possível”, isto é, após a aprovação da Câmara de Vereadores, que terá a próxima sessão na quarta-feira que vem, e os 2,58% restantes para a partir de junho.