Sem ponto facultativo em Lauro Müller

O Governo do Município de Lauro Müller não decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, pós-feriado de Nossa Senhora Aparecida. Conforme determinação do prefeito Valdir Fontanella, a medida visa atender a "moralidade cobrada pela sociedade".

Todos os setores trabalharão, com exceção apenas dos professores que receberão folga em comemoração ao Dia do Professor (15 de outubro). O atendimento nos Centro de Educação Infantil do município será em regime de plantão. O servidor que faltar o trabalho terá o dia descontado na folha de pagamento.