Rodovias da região estão fora de concessão conjunta entre Governos do Estado e Federal

Franciele Oliveira

As rodovias do Sul do Estado não se encaixam no programa de concessão conjunta que está sendo estudado pelo Governo de Santa Catarina e o Ministério dos Transportes. A intenção é incluir parte das rodovias estaduais no pacote de trechos federais que cortam o Estado. Os estudos preliminares do plano de concessão de rodovias estaduais catarinenses foram apresentados pelo secretário de Estado do Planejamento, Murilo Flores, durante reunião da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), ontem.

"No caso do Sul, essa parceria fica inviável, as rodovias são cortadas por muitas cidades, um exemplo é a SC-108, que passa por Braço do Norte, São Ludgero e Orleans, deixando o trecho muito picado", explica o secretário.

Sobre a proposta de concessão conjunta, Flores lembrou que fazer privatização de rodovia não é algo simples, pois precisa contemplar estudo do fluxo atual e futuro e definir onde é prioridade fazer os investimentos e o prazo. "Tudo isso impacta na tarifa do pedágio. Quanto mais investimento e mais no curto prazo, maior a tarifa. Então, tem que estudar para que a necessidade de investimento seja atendida, mas que a tarifa seja algo aceitável pela sociedade", declara. Segundo ele, a BR-280 vai incorporar a Dona Francisca e a Rodovia do Arroz. A rodovia que liga Gaspar e Blumenau à BR-101 entrará no pacote da BR-470. "Então, isso resolve problemas de estradas estaduais num único pacote de concessão e reduz a tarifa. Fundamentalmente, só estão entrando na concessão federal rodovias estaduais que auxiliam o investimento e a redução de tarifa", afirma. Conforme o secretário, os estudos das BRs 280 e 470 devem ser concluídos até o fim do ano e a previsão de lançamento de edital é para o primeiro semestre de 2018. Ainda segundo Flores, a estimativa inicial é que a tarifa seja de R$ 6 a R$ 7 para cada 60 quilômetros no caso de automóveis.

Rodovias malconservadas

O presidente da Câmara, Mario Cézar de Aguiar, destacou a importância de melhorar as rodovias catarinenses. "Com a modernidade da engenharia não é possível admitir operações 'tapa-buracos'. Sempre defendemos a manutenção e a prevenção. Queremos ser um parceiro do Estado e do Governo Federal", disse.

O secretário do Planejamento explicou ainda que nos últimos três anos e meio o governo catarinense aportou cerca de R$ 5 bilhões em recuperação e revitalização de trechos estaduais, mas não há recursos para garantir a manutenção deles. "Temos a preocupação que é a questão da manutenção. Os esforços que estamos fazendo vão por terra sem manutenção de qualidade", finalizou.

No Sul, concessão ainda irá demorar

Porém, Murilo Flores explica que não está descartada a privatização de rodovias na região Sul do Estado. "As rodovias do Sul estão em um segundo estudo, no programa de concessão somente do Governo do Estado, mas esse cronograma está um pouco mais atrasado e ainda há muito o que se avaliar", salienta Flores.

O secretário explica que uma das possibilidades é a privatização da Via Rápida, rodovia que liga Criciúma até a BR-101, e que tem inauguração prevista para dezembro de 2017.

Ainda neste ano, está descartada a privatização de qualquer rodovia estadual na região Sul de Santa Catarina. Para realizar as concessões antes do fim do atual mandato, o Governo do Estado terá que correr contra o tempo.