PT encerra hoje trajetória de 13 anos no poder

Mayara Cardoso / Renan Medeiros

Treze anos, sete meses e 30 dias depois da ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República, deve chegar ao fim hoje a era de hegemonia da estrela vermelha no Brasil. O Senado concluirá o processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff (PT), cujo resultado já é conhecido e admitido inclusive pelos aliados. O comandante interino da República, Michel Temer (PMDB), tem apenas um compromisso na agenda para hoje à tarde: tomar posse como presidente efetivo. A votação deve iniciar entre 10h e 11h.

Nesta semana, Dilma e os senadores que a defendem até fizeram uso do direito de defesa previsto no rito do processo de impeachment. Mas, com quase todos os senadores já decididos antecipadamente, as declarações dos petistas e aliados não foram mais do que o exercício do jus esperniandi, expressão usada no meio jurídico para se referir ao "direito de espernear".

Os congressistas de Santa Catarina deram apoio maciço à cassação do mandato de Dilma, acusada de crime de responsabilidade por tomar empréstimos junto a instituição financeira controlada pela União e à abertura de créditos no orçamento sem autorização do Congresso Nacional. Dos 16 deputados, 14 foram favoráveis ao impeachment, assim como, agora no fim do processo, todos os três senadores.

Advogada diz que fraude trouxe sofrimento

Ontem, na apresentação dos argumentos finais perante o Senado, a advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido de impeachment, afirmou que a fraude nas contas públicas no governo Dilma Rousseff tem dois lados. Primeiro, segundo ela, dinheiro dos bancos públicos foi usado para pagar programas governamentais. Ainda de acordo com a advogada, esse dinheiro não foi escriturado como despesa nem como receita pela Caixa Econômica, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Banco do Brasil.

O outro lado da fraude, na avaliação da advogada, foi a criação de uma ilusão de que não seriam necessários cortes nos gastos do governo e de que programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) poderiam ser ampliados. Janaína afirmou que muitas testemunhas confirmaram, em depoimentos no Senado, o crescimento desses programas em 2014, quando se realizaram eleições presidenciais, e sua redução no ano seguinte. "O nosso povo está sofrendo muito com as consequências dessa grande fraude. O que nós carecemos é de transparência fiscal e humana. Não aguentamos mais a política do marketing", declarou Janaína.

Dilma nega crime de responsabilidade

No último discurso como chefe de Estado, Dilma negou ter cometido crime de responsabilidade e voltou a caracterizar o processo como golpe. "Não é legítimo afastar o chefe de Estado e de governo por não concordarem com o conjunto da obra, é o povo, só o povo, nas eleições. E nas eleições o programa de governo vencedor não foi esse", observou. Agora, além de destituída, ela fica impedida de exercer qualquer cargo público até 2024. "Receio que a democracia seja condenada junto comigo", declarou, ainda, a presidente afastada.

Até o fechamento desta edição, 55 senadores já haviam declarado que votariam a favor do impeachment e 20, que votariam contra. Para que a cassação se consume, são necessários dois terços dos votos, ou seja, 54. Apenas seis não haviam anunciado posição: Jader Barbalho (PMDB/PA), Renan Calheiros (PMDB/AL), Acir Gurgacz (PDT/RO), Fernando Collor (PTC/AL), Roberto Muniz (PP/BA) e Wellington Fagundes (PR/MT).

“Não é um dia a ser comemorado”

Um momento para ser lamentado. Assim define o coordenador de Formação Sindical da CUT Regional Sul, Edegar Generoso,a situação que se encaminha para o fim do processo de impeachment da Presidente da República afastada Dilma Roussef. "Isso representa um retrocesso. O verdadeiro objetivo do processo todo não é combater a corrupção. Se fosse isso Michel Temer não estaria lá para comandar a partir de agora. Temos que lamentar", disse.

Para o sindicalista, a grande intenção com o processo é fazer uma reforma trabalhista e previdenciária no país. "O trabalhador vai perder muito com essa história. As pessoas vão trabalhar mais, ganhar menos, ter menos direitos e se aposentar mais tarde. É uma supertrama da classe dominante com a grande mídia nacional. Realmente não é um dia a ser comemorado", comentou.

Para cientista político, houve golpe parlamentar

Visão semelhante à de Generoso tem o cientista político e doutor em Direito Constitucional Reginaldo de Souza Vieira, para quem o impeachment representa um "abalo à democracia brasileira", que pode levar décadas para ser recuperado. "A maioria parlamentar não respeitou o resultado das urnas. Criou-se um precedente perigoso: aplicou-se regras de um sistema de governo parlamentar em um sistema de governo presidencialista. Isto por si torna o processo em um golpe parlamentar", argumentou.

Conforme Vieira, a saída da presidente Dilma não fortalece a democracia, a cidadania, as instituições ou traz maior segurança jurídica ou política. "Pelo contrário, fortalecerá a insegurança jurídica e política, inclusive dos próximos eleitos para todos os cargos do executivo, pois não tendo apoio suficiente no parlamento podem perder o seu mandato. Entendo que o dia de amanhã (hoje) representa sim uma mudança, mas não no sentido que signifique o fortalecimento da democracia ou da cidadania, mas o inverso", pontua.

Para o cientista político, o caso também não é semelhante ao do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, hoje senador. "Collor teve envolvimento direto nos fatos que levaram a sua queda, inclusive com denúncias que envolvimento o seu próprio favorecimento. O seu vice, Itamar Franco, eleito com ele não o traiu, foi uma consequência do processo de seu impedimento. Collor não teve um processo articulado de setores da elite dominante e da grande mídia desde a sua eleição para o seu impedimento. Ao contrário, estes eram a sua base de apoio", explicou.

“A saída da Dilma é a saída da Crise”

A decisão tomada hoje no Congresso Nacional é aguardada pelo vice-presidente Regional Sul da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Diomício Vidal, com entusiasmo e otimismo. Para Vidal, a partir do desfecho da situação do comando do país, a economia brasileira iniciará uma nova fase. "Estamos todos esperando que seja encerrada essa situação para que possamos trabalhar com mais tranquilidade. O foco do país hoje está voltado para isso e amanhã o Brasil será outro", opinou.

A solução de todos os problemas econômicos que estão assustando a classe empresaria, conforme o vice-presidente, se inicia com a mudança na política. "Quando as pendências políticas se resolverem a economia estará pronta para se recuperar. Para nós, da indústria, a saída da presidente Dilma representa a saída definitiva da crise. Precisamos crescer e até agora estamos de mãos atadas", comentou.

“Mudança na mentalidade será positiva”

Durante os meses em que o país precisou lidar com a insegurança com relação à Presidência da República, na opinião do presidente da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC), César Smielevski, a economia de todo o país e, consequentemente da região Sul, foi extremamente afetada. A partir da decisão tomada hoje na capital federal, para ele, mais do que a mudança do comando do país, a mudança será na mentalidade do brasileiro.

"O presidente interino que poderá estar assumindo definitivamente o governo tem uma visão diferente. Ele pensa de maneira moderna. Pensa em economia de mercado e privatização, coisas que trazem os benefícios de acabar com a corrupção, aumentar a eficiência das organizações e diminuir o tamanho do governo", explanou.

Os investimentos na região, conforme a percepção de Smielevski, aos poucos estão sendo restabelecidos e devem ganhar força com a definição de hoje. "Eu digo que o presidente interino tem a caneta, mas ela tem pouca tinta. Essa interinidade já animou um pouco os investidores, mas agora com a recarga dessa tinta deve ser vista com bons olhos, destravando os investimentos", disse.

A intensidade das mudanças que serão iniciadas a partir da posse oficial de Michel Temer, para César, será definida a partir de ações práticas no que diz respeito a privatizações, questões da previdência, revisão das leis trabalhistas e investimentos em estrutura a partir da iniciativa privada.

Senadores de Santa Catarina estão todos na expectativa da sentença

Lidando diretamente com o processo de Impeachment e sentindo na pele a tensão da sessão no plenário os senadores da região também aguardam ansiosos pela decisão. O senador Paulo Bauer (PSDB) espera por "um novo capítulo político e administrativo brasileiro". "Sob comando de Michel Temer espero que seja possível colocar fim em um ciclo em que a administração pública serviu aos interesses de um único partido político dividindo o Brasil entre 'nós' e 'eles'. Isso com que o país perdesse o que há de mais importante que é a unidade na promoção do desenvolvimento social", colocou Bauer.

Entre as necessidades apontadas pelo parlamentarestão a harmonia política, eficiência no governo, honestidade na administração pública e, principalmente, "ordem e progresso". "Creio que Temer terá apoio político e voto de confiança das lideranças e da população para alcançar isso. Precisamos gerar empregos, diminuir a inflação e promover a virada. Vai custar um pouco, precisaremos ter paciência e de sacrifícios, mas pode dar certo", completou.

Para o senador Dário Berger (PMDB), o resultado da sessão de hoje não pode fugir do esperado. "Estamos em uma crise sem precedentes. O desemprego já bateu na porta de 12 milhões de brasileiros, a inflação não cede, a crise só aumenta. O governo, portanto, não tem mais condições de estar a frente do país porque perdeu completamente a confiança. Está isolado. Se a mudança não chegar a situação não vai parar de piorar", avaliou.

Uma reviravolta efetiva na vida do cidadão, conforme Berger, não chegará de forma mágica ou milagrosa e , sim, precisará ser construída por todos. "Estamos hoje no fundo do poço. Posso dizer ao povo catarinense que pior do que já está não vai ficar. São nos momentos difíceis que somos chamados a tomar decisões importantes e é nisso que estamos focando. O presidente que assumir precisará ganhar a confiança de agentes econômicos para empresários voltarem a investir, gerar empregos e, assim, o cidadão evoluir também", apontou.

Constituição como escudo

Além de contestar argumentos apontados pela defesa da presidente afastada, para o senador Dalírio Beber (PSDB) não há dúvidas quanto a necessidade de afastamento do comando petista do país. "O julgamento de um impeachment é um processo jurídico e político, portanto se a autoridade além de ter cometido os crimes de responsabilidade fiscal bem tipificados está fragilizada politicamente, ela perdeu as condições de poder continuar a frente dos destinos de uma nação", afirmou.

Conforme Beber, o processo está sendo feito religiosamente a partir das determinações da Constituição. "Neste momento estamos atendendo um rito estabelecido na constituição e sob a vigilância permanente e contínua do Supremo Tribunal Federal. Inclusive nessa fase de julgamento com a presidência de todos os trabalhos do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski", completou.