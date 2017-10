Prefeito de Criciúma afirma que dívida herdada é de R$ 170 milhões

Aatual Administração Municipal de Criciúma divulgou, ontem, um novo valor para a dívida herdada da gestão passada. De acordo com documento encaminhado para a Câmara de Vereadores, o montante é de R$ 170,5 milhões.

Os valores das despesas elencadas como déficit de 2016 foram anexados em um relatório elaborado pela Secretaria da Fazenda. O documento atende a requerimento da Câmara de Vereadores. “Recebemos o requerimento da Co- missão de Fiscalização, Controle e Orçamentos, da Câmara de Vereadores. Para responder aos pedidos, realizamos o relatório de dívidas herdadas pela atual gestão a serem solucionadas ainda em 2017. São valores que comprovam o que divulgamos no início do ano”, explica o secretário da Fazenda, Robson Gotuzzo.

De acordo com o levantamento do Governo de Criciúma, as despesas de 2016, registradas em 2017, totalizam R$ 11,1 milhões. O valor inclui R$ 6.470.574,40 com o Hospital São José e R$ 2.607.525,36 referente ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).

Conforme o prefeito Clésio Salvaro (PSDB), em virtude dos débitos herdados, a Prefeitura de Criciúma cortou gastos em 2017. “No primeiro ano de governo, uma das prioridades da Administração Municipal é quitar dívidas e equilibrar as contas. Já pagamos mais de R$ 70 milhões em débitos deixados pela última gestão. Decidimos cortar gastos para colocar a casa em ordem”, comenta.

Em 2016, segundo o relatório do Poder Executivo, a Justiça sequestrou R$ 8.084.038,20 das contas do Município. Os recursos foram bloqueados para o pagamento de débitos. A Administração Municipal também herdou uma despesa de R$ 11.302.022,67, relativa a retenções em folha de pagamento. “Vale ressaltar que as receitas e despesas do Município estão dispo- níveis no site da Prefeitura de Criciúma, no ícone Acesso à Informação”, ressalta Gotuzzo.

Números que divergem

A dívida deixada pela gestão passada apresenta números divergentes. Na última vez que divulgou dados, a atual gestão havia falado em R$ 115 milhões.

Já no fim do ano passado, antes de deixar o cargo, o ex-prefeito Márcio Búrigo concedeu uma entrevista coletiva na qual afirmou que a dívida deixada pela sua gestão era de R$ 45 milhões.