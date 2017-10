PMDB elege os novos líderes municipais

Mais de 20 mil peemedebistas foram eleitos, neste fim de semana, para os cargos dos diretórios, executivas, comissões de ética e disciplina e delegados à convenção estadual, durante as 295 convenções municipais do PMDB. Os eventos, realizados em todos os municípios de Santa Catarina, mobilizaram cerca de 100 mil filiados da sigla, entre eles as principais lideranças que acompanharam em suas regiões as respectivas convenções.

Em Criciúma, com acordos firmados na véspera da convenção, o PMDB elegeu o advogado Eduardo Simon como presidente e Ricardo Belloli como vice.

Para o novo presidente, o momento é de construir pontes e fortalecer as bases. “Vamos continuar o trabalho já bem desenvolvido por todos os ex-presidentes. O PMDB tem posição de destaque em Santa Catarina e em Criciúma estamos em um forte trabalho de reorganização das bases. Estamos prontos para 2018 e caminhando para 2020”, afirmou Simon.

Região

Carbonífera

Içara, maior cidade do Sul do Estado com prefeito do PMDB (Murialdo Gastaldon), elegeu o vice-prefeito Sandro Giassi Serafin como presidente. Em Cocal do Sul, Nelson Silva assume o comando para o exercício de 2018 e Juarez de Souza concluí o mandato como presidente em 2019. Em Forquilhinha, Solange Tramontin foi reconduzida ao cargo. Também houve recondução em Orleans com Emerson Baggio. Em Siderópolis, o presidente é o vice-prefeito Alexandre Feltrin; Em Balneário Rincão Charles da Rosa; Em Urussanga Vanderlei Rosso; Em Lauro Müller Elder Velho e em Morro da Fumaça Marcerlo de Costa.

Em Nova Veneza houve disputa e a chapa liderada por Alberto Ronacoski venceu a chapa de Vanderlei Spillere. A definição da composição ocorre na quinta-feira.

O vice-governador, Eduardo Pinho Moreira, esteve no Sul do Estado participando de diversas convenções. Moreira passou por Criciúma, Cocal do Sul, Balneário Rincão, Morro da Fumaça, Orleans, Sangão, Içara e Laguna. A presidente do PMDB Mulher, Ada De Luca, os deputados federais Ronaldo Benedet e Edinho Bez, o secretário de Infraestrura Luiz Fernando Cardoso Vampiro e o deputado estadual Manoel Mota, também acompanharam a agenda. “As convenções municipais são sempre um marco partidário, pois motivam ainda mais nossa base para os desafios futuros e registram a organização peemedebista. Esses líderes que assumem agora têm o desafio de guiar a sigla no processo eleitoral do próximo ano, quando com certeza o PMDB elegerá fortes bancadas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, além do próximo governador de Santa Catarina”, afirmou Moreira.

Vampiro, que já presidiu o PMDB criciumense, salientou a importância de formar um time forte, não só 2018, mas, pensando nas eleições municipais. “Nosso objetivo comum é de fortalecimento. E nosso compromisso com essa nova executiva em contribuir com o crescimento e expansão do partido. Precisamos externar obras importantes, principalmente com a digital clara do Dr. Eduardo (Moreira), como a Via Rápida, e estar em consulta com as nossas bases, para em 2018 ter um time e em 2020 uma seleção”, pontuou.

Para o deputado federal Ronaldo Benedet, o PMDB é um partido que fez referências através de suas lideranças. “Um partido se constrói com serviços prestados à comunidade e disso podemos nos orgulhar não só em Criciúma, mas também em Santa Catarina. Desafio qual foi o partido que mais fez por esta cidade. Quem mais trouxe benefícios para Criciúma”, finalizou.

A presidente do PMDB Mulher estadual, deputada Ada De Luca, reforçou a importância da unidade e do trabalho das bases. “Para conquistar os objetivos do próximo ano, e eleger o próximo governador, temos que ter união, garra, vontade de trabalhar, percorrer nossos bairros, procurar nossos eleitores e militantes, porque política é trabalho”, finalizou.