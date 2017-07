PGR entende que DNIT deve manter iluminação

Franciele Oliveira

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer favorável ao Recurso Extraordinário proposto pela Prefeitura de Laguna ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu ser o Município o responsável pelos custos da iluminação da Ponte Anita Garibaldi.

A manifestação não tem poder de decisão, o que cabe aos ministros da Suprema Corte.

Desde que foi inaugurada, em julho de 2015, a ponte protagoniza disputas judiciais sobre a responsabilidade pelos custos de sua iluminação.

A Prefeitura de Laguna alega não ter condições financeiras para arcar com a despesa e acredita que a rodovia é de interesse geral. Por outro lado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sustenta que a ponte é de interesse local, portanto, sua manutenção deve ser custeada pelo Município.

O TRF4, no entanto, entendeu que, "inexistindo previsão legal para que o DNIT providencie a iluminação das vias federais, a prestação dos serviços de iluminação pública de rodovia dentro dos limites municipais competem ao Município, ainda que se trate de rodovia ou outro bem da União ou do Estado".

Ao proferir seu parecer, a PGR coloca "se a União deliberou construir a rodovia BR-101, integrada pela ponte aludida, é claro o interesse da coletividade nacional na via. Tal circunstância basta para implicar a competência e o dever correspondente da União de prover a ponte das condições de segurança de tráfego, inclusive de iluminação. A construção da rodovia é presumidamente, assim, o signo pelo qual o próprio poder central admite o interesse preponderante da coletividade nacional, no desenvolvimento de certa atividade, desde que não invada, artificialmente, a esfera local ou regional. E nada, no caso, indica haver similar defeito. A ponte compõe via de interligação da região Sul com a Sudeste do País, além de ser importante conexão internacional do Brasil com o Mercosul, como inquestionável no processo. Daí a competência federal para a obra e deveres dela decorrentes", conclui o subprocurador-geral da República, Odim Brandão Ferreira.