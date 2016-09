Odelondes destaca participação popular e garante que é a única opção diferente

Renan Medeiros

O socialista Odelondes de Souza (PSOL) foi o penúltimo entrevistado da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Criciúma, realizada pela rádio Som Maior e pelo jornal A Tribuna, nesta semana. Com ordem de entrevistas definida por sorteio, cada candidato tem um espaço de 20 minutos a partir das 7h30min, no programa Adelor Lessa, para responder às perguntas. A série encerra hoje, com a entrevista de Clésio Salvaro (PSDB).

Adelor Lessa: Qual a mensagem que o senhor pretende passar? O que o senhor pretende discutir nesses 17 segundos no horário eleitoral?

Odelondes de Souza: Lessa, nós vamos apresentar nesses 17 segundos o nosso eixo programático, o nosso programa. Cada 17 segundos vão apresentar um tema e vamos sugerir que o pessoal procure nas redes sociais a tese, o que nós falamos sobre o programa. Porque não vai dar tempo de a gente explicar como o recurso vai chegar e como vamos construir. Então vamos mostrar o tema e sugerir que as pessoas vão às redes sociais, ao Facebook e outras formas para poder conhecer melhor, para entender como vão ser construídas essas propostas para Criciúma.

Lessa: O PSOL terá candidato a vereador?

Odelondes: Terá. Teremos o professor Daniel, que é nosso candidato a vereador, e terá, pelo PCB, a Valdelir. Nós temos dois candidatos a vereador pela frente.

Renan Medeiros: Odelondes, suponhamos que o senhor seja eleito prefeito. No primeira dia de expediente, o que faria?

Odelondes: Olha, nós temos um diagnóstico de Criciúma. Nós conhecemos esta cidade. Nós participamos da eleição em 2008, em 2012. Com os nossos dados que temos de Criciúma, nós vamos... Primeiro, não vamos levar aquela montoeira de secretários para Criciúma, porque não temos coligação. Queremos enxugar a partir daí. Nós vamos otimizar, utilizar o próprio servidor público da rede para fazer a coordenação dos serviços. Porque quem toca a Prefeitura de Criciúma sempre foi o servidor público. Então, o que nós pretendemos fazer? Com o diagnóstico que a gente tem, ver a dívida como está e ver os servidores de que a gente precisa, e vamos otimizar isso, vamos organizar. Ver o que está de errado, o que podemos ajustar para poder trabalhar melhor com o povo. E começar, imediatamente, a dar força e poder para os conselhos populares. Os conselhos civis vão participar da gestão da Frente de Esquerda.

Lessa: O senhor disse que tem um diagnóstico da Prefeitura, já foi candidato a prefeito em 2008 e 2012. Como está a Prefeitura hoje, comparando com 2012 e 2008?

Odelondes: Lessa, não teve muitas modificações. A gente sabe que o modelo de gestão desde 2008 para cá não teve nenhuma evolução, não teve nada de fator novo. O que nós vemos é uma prefeitura endividada, e não é culpa desta gestão ou daquela gestão, é o modelo que se criou para Criciúma na administração pública que tem ido na contramão daquilo que a gente imagina que seja uma gestão pública. A dívida hoje chega a R$ 180 milhões, aproximadamente, de precatórios, e estamos acumulando uma dívida aproximada de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões de déficit mensal. Então a gente vê que há uma dificuldade muito grande. De lá para cá, aquilo que foi construído não foi uma construção da sociedade. Então essa cultura de fazer gestão de dentro para fora não é o que a gente defende. Nós temos que fazer uma gestão de dentro para fora e de fora para dentro. Ou seja, nós temos que colocar a sociedade, os conselhos, o Ministério Público, todos a participarem, porque é para nós, para a gente decidir o que é melhor para nós. Caso contrário, a gente pode cometer o erro de fazer algo que não seja tão interessante para a sociedade naquele momento, e sim para o prefeito X ou o prefeito Y. A gente não quer fazer isso. Queremos fazer um governo participativo. Assim vamos cometer menos erros.

Lessa: O senhor é não é político profissional, é contador de profissão. Pode explorar melhor esses números? O senhor mergulhou nos números para saber a origem disso, por que esse furo de caixa todo mês?

Odelondes: Veja bem. Esses dados assim mais específicos são difíceis de pegar. O que a gente sabe é que a Prefeitura tem hoje 2,8 mil servidores públicos concursados e tem mais de 6 mil trabalhadores. Agora o Ministério Público pediu para demitir aqueles 1.172 por conta da forma como foram contratados. Então, o que nós pensamos? Essa dívida vem acumulando por quê? Primeiro, eu acho que os pagamentos, por exemplo, de fornecedores, da terceirização, são uma coisa complicada para nós. Porque a terceirização precariza o serviço e é uma forma – não estou dizendo que este ou aquele fez – que se inventou para fazer caixa dois. Você contrata serviços de terceiros por um custo maior do que a própria prefeitura teria com o trabalhador. Se um trabalhador custa R$ 1 mil, esse é o custo da prefeitura, o custo geral, operacional, e os 30% ou 40% do lucro da empresa, mais a possibilidade de fazer caixa dois. Ponto. Nós temos um custo muito grande. Temos que acabar com a terceirização e criar uma cultura de concurso público. Precisamos fazer concurso público, fazer um enxugamento para que essa dívida não aconteça. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que a Prefeitura arrecada pouco. O recurso que é bom para a Prefeitura não comporta a despesa de capital, de investimento. Nós temos que procurar investimento fora para fazer obras aqui. Não dá para pegar o dinheiro bom, FPM, dinheiro de taxas, de alvarás, impostos, e colocar em obras, porque é muito pouco. Temos que procurar recursos com a Receita Federal, com a receita do Estado e nacional, para poder acabar um pouco com essa dívida. Porque, quando você paga mais do que recebe, começa um problema não só pelo fato de criar despesa, é que você tem uma máquina também que não é enxuta, não é coordenada. Isso já havia há muito tempo. Essa dívida não é do Márcio, não é da gestão anterior. Ela vem se acumulando, criando, por exemplo, o passivo. O déficit que temos hoje é de R$ 5 milhões, mas você vê que temos um precatório de R$ 180 milhões, aproximadamente, sem correção.

Renan: Um dos assuntos preferidos do PSOL no plano nacional é transporte coletivo. O que o senhor pensa que é possível fazer quanto a este assunto para Criciúma?

Odelondes: Renan, nós temos uma ideia. Eu gostaria de falar muito tranquilamente, agora. Parece que quando a gente fala sobre transporte coletivo, sobre o que é possível para o país e para Criciúma, as pessoas falam: ‘esse cara é maluco, esse cara coloca coisas que não vai realizar, esse cara coloca uma situação que é porque ele não vai ser prefeito, então ele joga na rua só para fazer campanha’. Não, ele não é um projeto eleitoral, é um projeto para a cidade. Nós vamos romper com essa concessão, temos que romper e seguir a orientação do Ministério Público, do Tribunal, da Justiça, e fazer uma licitação nova. Abrir uma licitação com participação do Ministério Público, da população e criar uma empresa de transporte coletivo e mobilidade urbana que possa estudar todas as formas. Uma delas é fazer uma frota municipal que possa concorrer com a próxima empresa que entrar pela licitação. Para que a gente possa equilibrar a disputa, uma concorrência perfeita. Ou seja, o cidadão pode pegar o transporte X ou pode pegar o transporte Y. Porque traz para baixo a planilha quando você oferece uma passagem menor. E, também, propondo subsidiar as passagens para os trabalhadores e para os estudantes, para que facilite. Então, se o município tem um ônibus que leve o estudante para lá e para cá, por que não dar acesso à passagem gratuita aqui, nessa linha dos terminais. Essa é uma possibilidade é criar uma ciclovia bacana em todos os acessos. Criar a ciclovia para poderem as pessoas andar de forma mais barata, com bicicleta. Criar um bicicletário na grande Próspera – veja que isso não é sonho, não é loucura –, onde as bicicletas vão ficar com um aluguel barato ou subsidiado pelo Município, para que a pessoa pegue a bicicleta da grande Próspera e vá até a Mãe Luzia de bicicleta, encostando no terminal urbano da Próspera, do Centro, daquele que vai ser construído na Primeira Linha, no Rio Maina, e no Pinheirinho. Para quê? Para facilitar para as pessoas e dar qualidade de vida a esse transporte também. Os comerciantes reclamam por não ter nem um estacionamento para que as pessoas façam compra no seu comércio. Mas por que isso? Nós vamos colocar carro sobre carro? Não dá, não é possível. Vamos construir prédios para estacionamento? Não. Nós vamos ter que baratear e fazer com que o sistema de transporte coletivo seja barato, para ajudar, inclusive, o empresário, o desenvolvimento da cidade. Isso é para o desenvolvimento. Não é uma coisa extraordinária. Dá para a gente criar, sim, uma ciclovia bacana para a cidade. E, também outras formas de transporte, que a gente pode estar discutindo e debatendo com a sociedade.

Lessa: Londe, o senhor é militante político de muito tempo na cidade, dos movimentos comunitários, populares, militou na esquerda, passou por outros partidos e está no PSOL há algum tempo. É um partido que continua pequeno em Criciúma. Por que insiste no PSOL? Por que não procurou uma outra alternativa, talvez para encaminhar seu projeto político?

Odelondes: Lessa, ainda bem que você me conhece bem, e essa pergunta é bacana. Eu não ganho dinheiro com política, eu boto o meu dinheiro na minha política. Hoje eu estou botando dinheiro para fazer campanha. Por que eu me mantenho? Porque eu me orgulho, me orgulho de ser ético, de ter a moral, me orgulho de andar de cabeça erguida, e o PSOL me proporciona isso. Já tive a oportunidade, confesso que já fui convidado para participar de outros partidos, cargos políticos, vagas nas prefeituras, vaga no Estado, já tive várias oportunidades e não quis. Não porque eu ganho mais aqui no meu trabalho, mas é porque eu estaria resolvendo apenas o meu problema. E quero insistir naquela coisa de fazer política na praça, de fazer política bacana, de propor coisas bacanas para a cidade, de humanizar a cidade. De não sempre fazer política por fazer política. A política é algo muito profundo, ela transforma, transcende as questões administrativas. Vai além. Ela proporciona, entra no íntimo das pessoas, na mudança de vida. Política não é só a questão partidária e eleitoral. Política é algo muito mais profundo. Ao filosofar sobre as questões políticas, a gente aprofunda as questões e por que a gente vê tantas coisas acontecendo? Por que a gente vê que o Poder Público, o Estado, não consegue resolver? Por questões administrativas, não da política.

Lessa: Ontem (quarta-feira) você estava no debate da Unesc. Num determinado momento o senhor não olhou para o lado e pensou no que o diferencia dos outros quatro? O que te diferencia?

Odelondes: Lessa, eu respondi a essa pergunta nas considerações finais. Por que eu estou aqui e por que eu sou diferente? Por que eu proponho coisas diferentes? O que me diferencia é muito simples. Primeiro, eu estou num partido que não entrou na fila de corrupção. O meu partido não está na corrupção. Se estivesse, eu não estaria dentro dele. Todos os partidos dali estão na lista de corrupção. Não estou falando aqui de Criciúma, mas todos estão na lista de corrupção. Estão atolados até o pescoço com corrupção. O que me diferencia é propor algo novo, é tentar jogar a ética na política. O que me diferencia é colocar a humanização na política. Por exemplo, você faz a política mas não tem a fraternidade. Não pensam nisso. O que diferencia é a questão de a gente construir um mundo melhor sem explorar, sem pensar no pessoal, sem pensar que vai ter resultado positivo financeiro para si. Isso me diferencia. E a capacidade técnica. Eu vi que todos eles não chegam à minha capacidade técnica de administração. Inclusive, Lessa, eu quero dizer isso com muita tranquilidade: se eu vestir uma bota e for a uma obra municipal, se eu ver alguém fazendo uma obra, eu sei se aquele vergalhão de ferro vai aguentar, se é necessário, quanto peso ele tem, quanto peso ele suporta, a quantidade por metro quadrado de concreto. Então, além de ter a capacidade técnica de entrar na questão financeira, na questão de pessoal, na questão administrativa, eu tenho condição de fazer um mandato com participação. O que me diferencia é isso, a capacidade que eu tenho de levar o povo para a prefeitura através dos conselhos, da democracia, da ética.

Renan: Odelondes, com relação à educação infantil? Já temos uma determinação do TCE dizendo que a Afasc não pode ficar responsável por toda educação infantil de Criciúma. Como resolver?

Odelondes: Essa é uma questão muito antiga e uma boa pergunta. A Afasc realmente não pode ficar. A parte de educação da Afasc tem que ir para a Secretaria de Educação do Município. Tem que incorporar isso, não podemos fazer o contrário. A Afasc tem que servir para assistência e criar uma outra forma, uma outra ideologia. Mas a questão da educação tem que ser transferia para a Secretaria de Educação do Município.

Lessa: O que o senhor faria com o contrato com a Casan? O Governo de Criciúma está errando sobre isso? Errou? O que você faria de diferente?

Odelondes: Eu romperia com o contrato e faria uma nova forma, uma nova metodologia. Aí nós temos que aprofundar essa metodologia e é evidente que não podemos pagar esta conta sozinho. Nós estamos pagando 100%... Eu faria diferente, sim. Faria um conselho com técnicos e a sociedade civil para avaliar melhor esse contrato e ver como está sendo feito. Eu faria diferente da forma como foi feito.

Lessa: Considerações finais.

Odelondes: Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, no mundo, morrem 800 mil pessoas de suicídio. O setembro amarelo é uma ideia para a gente discutir isso. Para 2020, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, prevê a morte de 1,6 milhão de pessoas, isso que no oriente médio e na África ainda não fazem registro de mortes. Nós estamos vivendo numa crise muito grande, atinge a todos. Economia, política, espiritual, ambiental, e precisamos mudar o rumo desta sociedade. Estamos entrando num abismo, é toda a sociedade, todo mundo. O capitalismo pipoca de forma diferente em todo o lugar e é preciso que a gente veja outra forma de mudar o mundo, criar uma alternativa bacana, uma relação com o mundo, com as pessoas, com a natureza, com a política, diferente. Então essa é a minha mensagem. Que apostem nessa proposta. É possível a gente ter universidade pública, hospital público, transporte coletivo bacana para a cidade. Então vote 50, que é para mudar.