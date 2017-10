Obstrução urológica leva presidente Temer ao hospital

O presidente do Brasil, Michel Temer (PMDB), precisou ser levado ao hospital, no fim da manhã de hoje. Mesmo dia em que os deputados discutem se autorizam ou não o envio de uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira a nota oficial da Presidência da República:

O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto.

O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento.

Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República