Novo valor da tarifa começa a vigorar no domingo

Francieli Oliveira

A partir da 0h de domingo, o criciumense irá pagar mais para usar o transporte coletivo. O novo valor será de R$ 3,90 para os usuários do cartão eletrônico e de R$ 4,25 para quem adquirir em dinheiro.

As novas tarifas foram definidas na semana passada em decreto assinado pelo prefeito Clésio Salvaro e representam 14,7% de aumento no cartão e 14,9% no dinheiro. O índice ainda ficou abaixo do sugerido pela tabela de custos elaborada pela Diretoria de Trânsito e Transporte (DTT) e aprovada pelo Conselho Municipal de Transportes, de 22%, que elevaria a tarifa para R$ 4,15 no cartão.

Mudanças são

propostas

Como acontece a cada ano, o reajuste da tarifa provoca reações da população e afasta o usuário. Em busca de tornar o sistema mais atrativo, medidas foram definidas e agora deverão ser colocadas em prática.

Uma das mudanças é a reestruturação do sistema, alterando horários ou até mesmo itinerários. A intenção é evitar horários ociosos. A proposta também prevê uma revisão na metodologia da tarifa; a implantação de tecnologias, como o controle facial, uma central de controle operacional e o desenvolvimento de um aplicativo com informações aos usuários; e adequação com o Plano de Mobilidade Urbana de Criciúma para evitar discrepância entre eles.

O decreto com essas medidas ainda depende de assinatura do prefeito Clésio Salvaro.