MP instaura inquérito para averiguar venda de terrenos

Francieli Oliveira

O prefeito de Içara, Murialdo Gastaldon (PMDB), terá que responder alguns questionamentos feitos pelo promotor Marcus Vinicius de Faria Ribeiro sobre a venda dos terrenos da área conhecida como caixa de carvão. O leilão na modalidade carta fechada está marcado para o dia 20 de novembro e a intenção do Executivo é utilizar o dinheiro para a construção de um novo Paço Municipal.

Através de um Inquérito Civil, o promotor quer saber se existem outros espaços públicos que se destinam à criação de praças públicas; qual o atual estado dos imóveis – se estão vagos, parcialmente ocupados, com obras inacabadas ou ocupados; se o Decreto n. SF/761/90 ainda se encontra vigente; há plano de trabalho ou norma editada para o destino dos valores a serem arrecadados com a alienação dos bens.

A Câmara de Vereadores também precisará responder sobre a vigência do Decreto n. SF/761/90. Tal decreto foi editado pelo então prefeito Heitor Valvassori, declarando de utilidade pública para desapropriação uma área de 7.257,698 metros quadrados de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional, sendo estipulado o propósito de construção de uma praça pública. São esses terrenos que devem ir a leilão no próximo dia 20.

Segunda

tentativa

Essa é a segunda tentativa para a venda da área conhecida como a antiga caixa de carvão, na região central, através de leilão. O lance mínimo é de R$ 2,985 milhões, mas a expectativa é que possa ser arrecadado até R$ 5,5 milhões.

Com o dinheiro arrecadado, a intenção é dar início às obras do novo Paço Municipal já no início de 2018. O projeto é erguer um prédio de 7 mil metros quadrados e que possa comportar todas as secretarias. A construção está projetada para a área em frente à atual Prefeitura. “Precisamos pensar no que Içara necessita no momento e neste momento precisamos parar de pagar os aluguéis”, coloca Brígido. Segundo ele, são cerca de R$ 5 milhões por mandato. “A Prefeitura paga aproximadamente R$ 1,2 milhão de aluguel ao ano. Ao fim dos quatro anos, esse valor chega próximo aos R$ 5 milhões. Quanto Içara poderá economizar com o novo Paço Municipal”, indaga o secretário.

Ainda de acordo com Brígido, os moradores vizinhos aos terrenos são favoráveis à venda para que aconteça a valorização da área, que hoje está abandonada. “Agora vamos trabalhar para mostrar aos investidores a importância da área”, completa.