Motoristas do Uber em Criciúma protestam contra PLC 28

Lucas Renan Domingos

Motoristas do Uber de Criciúma se reuniram na manhã desta segunda-feira, no Parque das Nações, e saíram em carreata pela Avenida Centenário como forma de protesto contra a PLC 28/2017, que será votada amanhã no Senado Federal. A manifestação é nacional e envolve motoristas de diferentes aplicativos de transporte individual de passageiros.

O texto tem como objetivo regulamentar o serviço. A Uber chegou a criar uma campanha intitulada “#LeidoRetrocesso”. Em um vídeo, a empresa afirma que 500 mil motoristas terão a fonte de renda prejudicada com a PLC. Em Criciúma são aproximadamente 120 motoristas.