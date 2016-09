Márcio Búrigo valoriza papel de Acélio e projeta a conquista de mais recursos

Renan Medeiros

O terceiro entrevistado da série com os candidatos de Criciúma da rádio Som Maior e do jornal A Tribuna foi o atual prefeito, Márcio Búrigo (PP). Assim como todos os outros cinco, o progressista falou ontem, ao vivo, no programa Adelor Lessa, a partir das 7h30min. Os candidatos estão sendo ouvidos nesta semana, no mesmo horário, por 20 minutos. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio.

Adelor Lessa: Qual o seu maior desafio nesta campanha, Márcio Búrigo?

Márcio Búrigo: Olha, Adelor, eu acho que nós, na condição de exercício da função de prefeito do município de Criciúma, em cima de uma crise institucional a nível nacional, em que a arrecadação de impostos, tanto do Governo Federal quanto do Governo Estadual, cai a cada momento, a cada dia, cada instante, nós temos que aprender a nos reinventar, aprender a fazer o exercício da boa governança, o exercício da administração enxuta, eficitente, eficaz. Esse tem sido, realmente, o maior desafio nosso para conseguir levar as contas do Governo do Município até o dia 31 de dezembro de forma regular, embora a gente saiba que é um ano de muita dificuldade econômica para o país.

Lessa: Márcio, onde que você rompeu com Clésio Salvaro? O que decidiu isso? Qual foi o fato decisivo para isso?

Márcio Búrigo: Adelor, eu já tive a oportunidade de responder isso em um debate público. Eu acho que quem deveria prolatar essa resposta é o próprio Clésio Salvaro porque ele rompeu comigo, eu não rompi com ninguém. Eu não tenho inimigos na minha vida, não tenho desafetos, pauto a minha vida pela ética, pela família, pela moral, pela religião, pelo trabalho, pela determinação, pela garra e eu gostaria que ele desse essa resposta. Se possível, que você perguntasse para ele quando ele vir aqui.

Renan Medeiros: Márcio, nos últimos anos houve três avaliações de órgãos federais quanto à transparência da Prefeitura de Criciúma e em nenhuma delas a Prefeitura se saiu bem. Isso já foi resolvido? Vai ser resolvido? Como está essa situação?

Márcio Búrigo: A verdade é que temos o sistema Betha instalado na Prefeitura Municipal de Criciúma. É um sistema que vai expondo os resultados da Prefeitura à medida em que estão sendo finalizadas todas as operações contábeis. As pessoas acham que vão encontrar, ao fim da tarde, tudo o que aconteceu na Prefeitura durante o dia. Na verdade, temos que expor todos os documentos, todas as ações à medida em que elas são finalizadas. Tivemos, também, uma intercorrência muito grave que foi o fato de termos perdido toda a nossa base de dados. Com os incêndios, perdemos toda a nossa memória de informática, vários e vários arquivos eletrônicos, inclusive as questões relacionadas à transparência. Então, temos cumprido exatamente com todas as obrigações da legislação nacional com relação à transparência. Basta que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de perspicácia, entrar no sistema e procurar. Todos os dados estão disponíveis, sim, cumprindo rigorosamente tudo aquilo que nos obriga a legislação nacional.

Lessa: Márcio, houve dois incêndios durante o teu governo no Paço Municipal. Passou pouco mais de um ano e a Prefeitura continua lá fechada. O senhor tinha uma ideia de colocar o seu gabinete pelo menos em julho ou agosto deste ano lá no Paço e ainda não conseguiu. Isso não atrasou muito? A obra já não deveria estar pronta?

Márcio Búrigo: Adelor, a vontade nossa era exatamente essa: que já estivéssemos trabalhando no Paço Municipal. Mas tivemos algumas intercorrências negativas no processo. Uma delas é que tivemos que refazer todos os projetos. Projeto elétrico, projeto hidráulico, projetos de todo o Paço Municipal. Aproveitamos apenas a carcaça de concreto que estava lá. O resto tudo está sendo removido e substituído. Desde o piso ao forro, enfim, tudo. Ocorre que, também, paralelamente a isso, nós arrumamos algo em torno de R$ 6 milhões junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, e também houve demora na liberação desse recurso. Mas a parte da estruturação de concreto já está chegando ao fim, já temos os vencedores da segunda e terceira etapa e já temos os recursos garantidos para isso. Eu penso que em março, maio, junho do ano que vem, já possamos voltar à Prefeitura com vários serviços e temos que buscar os recursos necessários para a finalização de toda a obra de reconstrução do Paço Municipal.

Lessa: Qual é a marca do seu governo?

Márcio Búrigo: Resiliência, determinação, força. Porque os momentos que nós passamos na Prefeitura, uma ação construída a todo o tempo pelo nosso ex-prefeito da cidade, levando uma imagem negativa do nosso governo, da minha pessoa, por todos os quatro cantos da cidade, eu tive que ter muita perseverança, muita determinação, levantar a cabeça, desconsiderar as ofensas, as mentiras, tudo aquilo que é dito aos quatro cantos da cidade e ser forte. Fui nos deputados federais, nos deputados estaduais, no Acélio, esse homem que tem uma parcela importantíssima nesse processo de estabilização do município de Criciúma, onde conseguimos trazer para a cidade investimentos da ordem de mais de R$ 50 milhões que estão sendo aplicados. Só não vê quem não quer. As pessoas sabem que nós construímos cinco novas unidades de saúde, que já estão servindo a mais de 20 mil criciumenses em vários bairros da cidade. Fizemos pavimentação em mais de 130 ruas pela cidade, perfazendo um total de 70 quilômetros. Durante 130 anos a história de Criciúma, a cidade teve dois ginásios de esportes na rede municipal. Nós estamos construindo sete numa pancada só. E temos compromissos para o próximo governo de colocar, pelo menos, ginásios em metade das escolas municipais, porque elas passam a ser o centro de referência do bairro e o centro de eventos da própria escola. Fizemos tantas obras, tantas ações, mas tivemos que, realmente, resistir a essa pressão externa de combate permanente, sempre falando mal do nosso governo. Mas isso não nos impede, a verdade vai aparecer, já está aparecendo, e o que nós precisamos, realmente, é pensar em Criciúma, pensar na nossa cidade, nos avanços que ela precisa para seguir os caminhos da boa governança.

Lessa: Falando nisso, a sua coordenação de campanha subiu o tom ontem (terça) do debate, quando distribuiu uma nota acusando o Clésio de mentir e agir de má fé. Sobre inauguração de escolas, o Clésio estaria colocando três ou quatro obras no seu programa como obras do mandato dele e que teriam sido inauguradas no seu governo. Esse será o tom da sua campanha quanto ao ex-prefeito? Essas obras foram construídas e inauguradas no seu governo?

Márcio Búrigo: Elas foram construídas e inauguradas no nosso governo e o tom da campanha é aquilo que é melhor para a cidade de Criciúma. Eu não vou entrar nesses debates que não constroem, que não ajudam para nada. É claro que a paixão aflora nas pessoas que fazem parte, do grande número de pessoas que estão na nossa campanha. É uma campanha que tem apoio de três deputados federais, seis deputados estaduais, 46 candidatos a vereador. É claro que essas mentiras, essas inverdades colocadas no programa eleitoral do nosso adversário mexem com a nossa militância, mas esse não é o caminho. Não quero isso, não. Nós queremos é a paz.

Lessa: Mas essa nota não é da sua militância, é da sua campanha.

Márcio Búrigo: Sim, sim, mas eu só tomei conhecimento depois de publicada, confesso que não tinha visto. A recomendação é que não se faça mais isso. Nós queremos um debate propositivo, que faça a cidade avançar, que leve a cidade a novos rumos, principalmente o rumo da estabilidade política, da estabilidade necessária nas urnas da cidade de Criciúma. O que nós queremos é exatamente isso, Adelor. Nós queremos é que a nossa cidade possa ter um prefeito e um vice-prefeito eleitos que possam governar esta cidade sem judicialização, sem processo, sem instabilidade política, sem anulação de pleito.

Renan: Existem boatos na cidade dando conta de que seus adversários estão trabalhando nos bastidores para que a obra da UPA não fique pronta no seu mandato. O senhor tem alguma informação sobre isso?

Márcio Búrigo: Não, não. Muito pelo contrário. Há uma determinação do gabinete do prefeito juntamente com a empreiteira que ganhou aquela obra. Nós temos praticamente zero com a empreiteira relacionada àquela obra. Há uma determinação do prefeito Márcio Búrigo ao secretário Vitor Benincá e à Secretaria de Obras que a UPA seja aberta até o dia 31 de dezembro deste ano. Não há movimento contrário, muito pelo contrário. Nós sabemos os avanços que a UPA vai proporcionar na questão do desafogo do atendimento do pronto-socorro tanto do Hospital Materno Infantil Santa Catarina quanto do Hospital São José. É uma necessidade. A UPA não é uma obra de governo, é uma obra de cidade, uma obra necessária e um pronto-socorro, a exemplo do 24 horas da Próspera, do 24 horas da Boa Vista, a UPA também vai cumprir um grande papel de atendimento e desafogamento das filas nas questões de urgência e emergência na cidade de Criciúma.

Lessa: O senhor vai fazer nova licitação para os ônibus em Criciúma ainda neste ano ou num eventual segundo mandato ou não?

Márcio Búrigo: Adelor, a afirmação que posso te fazer é que todas as determinações judiciais que vierem em direção ao gabinete do prefeito foram cumpridas. Uma delas, uma das mais duras da minha vida, foi a determinação de coloca fora do Paço Municipal 1.172 pessoas. Aquilo me doeu na alma, doeu no coração, mas é uma determinação judicial.

Lessa: Dois sobrinhos seus foram demitidos também?

Márcio Búrigo: Foram demitidos também, não escapou ninguém. E, realmente, isso é uma coisa que machuca a alma, fazer demissão de pessoas. E essa, se for uma determinação judicial conclusiva, nós vamos, exatamente, cumprir.

Lessa: O senhor vai romper o contrato com a Casan?

Márcio Búrigo: Adelor, o contrato com a Casan tem sido alvo de muita polêmica aqui na cidade de Criciúma e muitas das pessoas querem ‘ah, porque vão romper, eu vou romper’. A decisão tomada pelo Governo do Município de Criciúma, em consonância com o Observatório Social de Criciúma, que juntamente conosco avaliou todo o contrato, todas as operações e todas as mudanças que aconteceram nesse contrato no dia 30 de dezembro de 2012. Todo mundo sabe que Criciúma, a partir daquele momento, prorrogou o contrato por mais 18 anos e teve um prejuízo na ordem de R$ 600 mil a R$ 800 mil mensais, abrindo mão de cláusulas que faziam parte desse contrato, onde 8,5% da arrecadação bruta ficava como medida de contrapartida da Casan aos cofres públicos municipais. O que eu tenho de recomendação do próprio Observatório Social e já encaminhado para a Casan é que nós queremos de volta esses 8,5%, queremos estabelecer a volta da cobrança do ISS que a Casan tem que pagar ao Município de Criciúma e, com esses resgates, com essas reacomodações no contrato, não seria necessário o rompimento, não. Acho que a Casan faz um belo trabalho, um grande trabalho. Precisamos fazer algumas readequações com relação ao custo do valor da taxa de água, o custo do valor da cobrança do esgoto, mas isso tudo precisa ser muito conversado, inclusive com a própria sociedade organizada de Criciúma.

Renan: O senhor acredita que aqueles R$ 40 milhões, R$ 50 milhões, prometidos pelo Governo do Estado, ainda vão sair para Criciúma?

Márcio Búrigo: Olha, o Governo do Estado também está com muita dificuldade. Na verdade, o Governo cumpriu uma boa parte dos recursos e compromissos com a cidade de Criciúma.

Lessa: Quanto dos R$ 46 milhões?

Márcio Búrigo: Adelor, é assim... Neste ano, só neste ano, nós incorporamos mais de R$ 14 milhões em convênios. Eu não teria esse número de pronto, de cabeça, durante os dois anos que o Raimundo Colombo reassumiu o Governo do Estado. O importante é que o governo do Raimundo Colombo vai terminar apenas em 2018, e a nossa coligação será, novamente, a partir do ano que vem, extremamente favorecida com o novo processo que se instala politicamente no Estado, onde eu digo que a mão da ponte inverte. A política se volta para o interior do Estado. E aí nós temos um grande protagonista no avanço da cidade de Criciúma, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande junto ao Governo de Santa Catarina e ao Governo Federal, o Acélio Casagrande. E se nós conseguimos mais de R$ 60 milhões em investimentos para a cidade com toda essa dificuldade que tivemos, imagina a partir do dia 1º de janeiro, quando eu e o Acélio voltaremos à Prefeitura, formatando um novo governo. E, com a experiência acumulada do Acélio e com todo o seu relacionamento político em Florianópolis e Brasília, a velocidade e o volume de recursos vão aumentar e muito na cidade de Criciúma.

Lessa: Márcio Búrigo, o que o senhor fez que não faria no próximo mandato?

Márcio Búrigo: Talvez uma coisa que eu não repetiria é exatamente fazer um fracionamento do governo fazendo apenas um olhar essencialmente técnico. Um governo técnico é um governo extremamente interessante, mas você tem que ter agentes políticos. Eu pago um preço muito grande de não ter, no meu entorno pessoas, que pudessem contribuir com a minha construção política, com o diálogo com a sociedade de forma política, com as entidades de bairro, com a União de Associações, enfim, eu precisaria ter ao meu lado uma pessoa que contribuísse com o processo político. Agora, eu não abro mão, na minha forma de ser, no meu jeito de governar, no meu jeito de cuidar dos meus negócios, na minha formação educacional, de ter pessoas certas no lugar certo. Eu tenho um orgulho muito grande dos secretários que fizeram e fazem parte do meu governo e tenho certeza, juntamente com Acélio, esse será o nosso viés. Um governo essencialmente técnico. E o Acélio vai contribuir muito, eu tenho certeza, pela sua experiência de mais de 25 anos como homem público, nessa construção política que deixamos de fazer no primeiro mandato.

Lessa: E o que o senhor não fez e deveria ter feito?

Márcio Búrigo: Muitas coisas, Adelor, muitas coisas. A gente sonha muito, tem vontade de fazer tantas coisas numa cidade do tamanho de Criciúma, mas você não consegue, por dificuldades de recursos, por dificuldades operacionais, por dificuldades na posição de projetos. Enfim, tantas coisas, tantos sonhos que poderiam estar acontecendo não aconteceram exatamente por algumas faltas de, diríamos assim, apoio financeiro, principalmente do Governo Federal e do Governo do Estado. A cidade de Criciúma tem um caixa muito apertado, e até mesmo negativo em vários meses do ano, e temos muitas dificuldades para fazer o avanço da cidade contando apenas com recursos próprios da Prefeitura. Mas eu acho que a nossa ambição realmente é incrementar essa parceria entre os deputados federais, e aqui eu faço justiça aos nossos três deputados federais de Criciúma. Ao deputado Ronaldo Benedet, ao deputado Jorge Boeira e à deputada Geovânia de Sá, que foram protagonistas importantes na questão da obtenção de verbas para a cidade de Criciúma. Veja bem como é importante não perdermos nossos parlamentares, como é importante deixarmos nossos deputados estaduais e federais nos seus mandatos para aquilo que eles foram eleitos. Cada deputado federal tem na ordem de R$ 16 milhões para distribuir para as cidades. E vejam, é de lá de Brasília que vem um volume grande de recursos para a nossa cidade e a participação dos nossos deputados federais é extremamente fundamental. Por isso a gente aposta neles, aposta no apoio deles. Eles foram eleitos pelo povo de Criciúma para exercer seus mandatos, quer seja em Florianópolis ou em Brasília, para que contribuam com o processo de desenvolvimento da cidade de Criciúma e das cidades que os colocaram lá em Brasília.

Lessa: O senhor citou a deputada Geovânia de Sá, uma das deputadas federais, e enfatizou a importância de deixar os deputados onde estão e cumprindo o mandato para o qual foram eleitos. O senhor fala isso já antecipando a possibilidade de o Clésio ser impedido e a Geovânia virar candidata do PSDB?

Márcio Búrigo: Isso é uma especulação política que está correndo os bastidores aqui em Criciúma. A possibilidade é muito forte de o ex-prefeito Clésio Salvaro ser impedido pela Justiça. Acho que ele não vai ter coragem de ousar e de colocar a cidade de Criciúma novamente em processos extremamente ridículos, onde perguntavam pelas nossas caminhadas em Brasília e Florianópolis: ‘quer saber quem é o prefeito de Criciúma? Vá ao posto Ipiranga’. Isso é uma coisa extremamente ruim para a nossa cidade. Nós precisamos é da estabilidade política. E falam aí da possibilidade da deputada Geovânia abandonar o seu mandato em Brasília e vir a ser candidata a prefeita. Eu acho que isso não é bom para a cidade de Criciúma. O que é bom para a cidade de Criciúma é que ela cumpra o seu mandato e faça o dever de deputado federal, mandando bastantes recursos para a cidade de Criciúma, que lhe deu uma votação extremamente importante e significativa. E nós queremos, sim, que o deputado Ronaldo Benedet, a deputada Geovânia de Sá e o deputado Jorge Boeira contribuam de maneira mais eficiente ainda com o nosso mandato a partir de 1º de janeiro.

Lessa: Márcio, a Prefeitura tem hoje muitos credores, atrasos nos pagamentos. Como fecha o caixa em dezembro?

Márcio Búrigo: Vai fechar tranquilo, Adelor. Temos um corpo técnico extremamente competente, capaz, eu confio nos nossos administradores, confio na contabilidade, confio na minha Secretaria da Fazenda, confio no meu secretário da Fazenda, confio em todos os secretários da nossa pasta. Nós vamos, sim, dar conta de todos os nossos deveres junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. É um ano difícil, sim, um ano muito difícil, mas não haverá problemas com folha de pagamento, não haverá problemas com a tentativa de colocar todos os fornecedores em dia até o dia 31 de dezembro. O diálogo vai ser muito intenso e permanente a partir de outubro, novembro, quando se aproxima do fechamento das contas da Prefeitura. E eu tenho certeza, como todos os setores da economia brasileira, as prefeituras também vivem um momento de muita dificuldade, mas precisamos exatamente de muito diálogo e muita conversa com a população e fornecedores.