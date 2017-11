Legislativo questiona condições do Hospital Regional de Araranguá

Gabriel Bosa

A Câmara de Vereadores de Araranguá está se mobilizando para tomar conhecimento da real situação do Hospital Regional de Araranguá (HRA). A unidade administrada pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e é alvo frequente de críticas pela falta de atendimentos e do corpo clínico. Um encontro nesta segunda-feira deverá definir quais ações serão tomadas. A gerente regional de Saúde, Patricia Paladini, foi convidada para prestar esclarecimentos na sessão desta quarta-feira.

O Governo de Santa Catarina repassa aproximadamente R$ 4 milhões por mês para a manutenção das atividades. De acordo com o presidente da Comissão da Saúde do Legislativo, Neno Fontoura, serão cobradas explicações da Secretaria de Estado da Saúde e da própria responsável pela administração da unidade.

“Sabemos que a saúde é um problema nacional, mas temos que cuidar o que é daqui. A situação está muito difícil no hospital, chegando ao ponto de não entregar exames porque não há médicos para dar o laudo. Vamos cobrar do Estado os repasses e da SPDM por melhores atendimentos”, esclarece.

Profissionais estão até

cinco meses sem salário

A gerente regional de Saúde, Patricia Paladini, admite parte dos problemas apontados pelos vereadores. Desde o último dia 25, todos os casos de urgência pediátrica são encaminhados para outras unidades devido a paralisação do corpo de médicos responsáveis pelo atendimento. O salário dos profissionais que são contratados como Pessoa Jurídica (PJ), como os próprios médicos pediatras, mais anestesistas e radiologistas, estão com cinco meses de salários em atraso.

As cirurgias eletivas no mês de outubro também foram suspensas pela falta de verbas, sem previsão para quando serão remarcadas. As datas para novembro e dezembro ainda estão em branco.

“Não há falta de pagamentos, mas a SPDM afirma que o repasse não é suficiente. Eles afirmam que estão com déficit no contrato desde 2013, e então não conseguem cumprir com todos os pagamentos”, explica. De acordo com a entidade, a dívida com pagamento de médicos e fornecedores é de aproximadamente R$ 5 milhões. “Nós não podemos ficar sem este atendimento. Eles estão recebendo pelo contrato e os serviços devem ser realizados”, complementa.

A reunião com a Câmara de Vereadores está prevista para o início da noite. Na parte da manhã, Patricia, junto com prefeitos e secretários de Saúde dos municípios do Extremo Sul (Amesc) terão audiência com o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, para tratar do HRA e da Policlínica do município.

“Nenhuma decisão pode ser tomada sem que passe pelo gabinete. Nós já temos a informação que nenhum aditivo ou novos valores serão repassados. Muito pelo contrário, a secretaria estaria estudando todos os convênios para cortar até 15% dos custos”, explica a gerente regional.