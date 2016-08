Justiça decide que primos “Salvaro” também devem usar o primeiro nome na urna

Renan Medeiros

A juíza da 10ª Zona Eleitoral, de Criciúma, Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, determinou agora à noite que os primos Salvaro sejam identificados na urna nesta eleição pelo primeiro nome de cada um deles: Claiton Salvaro e Clesio Salvaro, escritos exatamente assim, embora o deputado estadual do PSB costume utilizar a grafia “Cleiton” para o primeiro nome, e o ex-prefeito do PSDB adote o acento em “Clésio”. Ambos ainda podem recorrer da decisão.



O parecer do Ministério Público Eleitoral era no sentido de que o deputado Cleiton Salvaro deveria ter prioridade na escolha do nome da urna, por ter registrado o pedido de candidatura antes. A juíza, contudo, entendeu de outra forma. Para ela, dar preferência a apenas um poderia induzir o eleitor ao equívoco. “Qualquer situação que possa colocar em dúvida e/ou mascarar a fiel vontade do eleitor deve ser rechaçada, sob pena de afronta à soberania do voto popular, deslegitimando, assim, não só o processo eleitoral como igualmente os eleitos”, pontuou Ana Lia.

Ela reconheceu a relevância dos argumentos utilizados pelas partes, mas considerou que eles devem ser subordinados ao “direito de voto livre, consciente e desprovido de qualquer meio capaz de indução ao erro”.