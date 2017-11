Hospital São Marcos retoma atividades gradualmente a partir de hoje

Lucas Renan Domingos

A partir desta quarta-feira, o Hospital São Marcos, de Nova Veneza, começa a se reestruturar para normalizar o atendimento em todos os setores. A unidade estava atendendo somente no Pronto-Socorro (PS) desde maio deste ano, quando o Instituto Corpore assumiu a administração do hospital. Em coletiva na manhã de ontem, a Administração Municipal e o instituto comemoraram a recontratualização firmada com o Estado na última segunda-feira.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, analisou a retomada plena dos atendimentos como a maior vitória desde que assumiu o governo do município. E definiu os últimos dez meses de gestão como um “inferno”.

“Encontramos o Hospital São Marcos em uma situação crítica, com atrasos de pagamentos de funcionários e fornecedores. Buscamos parceiros, negociamos com deputados, esbarramos em burocracias e chegamos a ser informados pelo Estado que, por falta de profissionais, não poderiam analisar a documentação para que nós pudéssemos fazer a recontratualização. Mas tivemos a felicidade de no dia de ontem (segunda-feira) conseguir a liberação”, desabafou.

Próximas etapas

Os atendimentos retomados são os procedimentos de cirurgias, internações clínicas e cirúrgicas e o setor de obstetrícia. Além disso, a farmácia e o berçário passarão por ajustes para voltarem a funcionar normalmente.

“O caso mais delicado é o centro cirúrgico, que já deixamos arrumado, mas não está pronto. O setor requer mais cuidados em termos de esterilização de equipamentos e ambientes e fornecimento de medicamentos e anestésicos. Vamos agilizar esse trabalho a partir de hoje (terça) para que possamos internar os pacientes aqui no hospital”, explicou o diretor do Hospital São Marcos, Paulo Conti.

Segundo Conti, a administração espera que todos os setores estejam funcionando normalmente em até dez dias. O corpo clínico já possui 32 médicos e cerca de 70 novos funcionários serão contratados.

“O trabalho precisa ser realizado gradativamente, não tem outra forma. Mesmo a caminho da reunião em Florianópolis não tínhamos certeza da recontratualização. Sendo assim, não poderíamos ter aqui nem uma farmácia completa, com amplo estoque, pois não tínhamos prazo para que os serviços voltassem”, acrescentou.

O hospital também está encaminhando o credenciamento com dois planos de saúde para atender em todos os procedimentos oferecidos pela unidade. Atualmente, o hospital já possui uma ala para particulares com seis apartamentos.