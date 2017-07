Hospital São José apresenta balanço contábil e confirma dívida de R$ 36 milhões

Franciele Oliveira

O Hospital São José apresentou, na tarde de ontem, por meio do Conselho Consultivo, o balanço contábil de 2016. A entidade hospitalar teria fechado o ano com um superávit de R$ 3,7 milhões, caso tivesse recebido os R$ 36 milhões atribuídos ao Município e ao Estado.

Porém, o presidente do Conselho Consultivo, Sinésio Volpato, acredita que está se caminhando para um consenso entre todas as partes. "Estamos fazendo sucessivas reuniões com a secretaria de Estado da Saúde e com a Prefeitura de Criciúma no sentido de conciliar as contas e estamos indo bem. Fizemos uma primeira reunião no último dia 5 de julho, quando o Estado apresentou seu relatório com 60 páginas, e temos outra marcada para o dia 25, quando será a vez da Prefeitura apresentar o seu relatório, e acredito que a partir de então muitas dúvidas serão esclarecidas e poderemos chegar ao consenso", cita Volpato.

Questionado sobre a posição do Conselho Consultivo, já que há divergências entre as partes, Volpato explica que "não há dúvidas de que o serviço foi prestado pelo São José, a dúvida fica em relação à liquidação e ao valor contratado. Do nosso lado, nós estamos seguros dos números, mas evidentemente que a partir do relatório apresentado pelo Estado e do que será apresentado pela Prefeitura poderá se chegar a uma conclusão", salienta.

Os valores apresentados por cada um dos envolvidos são distintos. O Hospital São José trouxe em seu balanço a dívida de R$ 36 milhões, enquanto o Estado admite pouco mais de R$ 800 mil e a Prefeitura ainda está realizando seu relatório.

Na reunião do último dia 5, intermediada pela Justiça Federal de Criciúma, foi dado um passo importante. O Estado admitiu o repasse de R$ 750 mil acordados no último contrato, em vigor desde o dia 1º de abril, e assumiu o compromisso de fazer os repasses. Por sua vez, a Prefeitura de Criciúma admitiu e parcelou uma dívida de R$ 1,65 milhão da gestão passada.

Caso esses repasses sejam realizados como acordado, a dívida, segundo dados do São José, será de R$ 30 milhões aproximadamente.

Transparência ao processo

O Conselho Consultivo foi formado a partir da assinatura do último contrato com o objetivo de tornar todo o processo o mais transparente possível. "O Hospital São José é a entidade de Criciúma que mais recebe recursos públicos, na ordem de R$ 90 milhões ao ano. E também presta muitos serviços à comunidade e, por isso, a sociedade espera um processo transparente", coloca Volpato. "Adotamos junto à administração do hospital a total transparência e não há nenhum receio em divulgar o que acontece. O nosso primeiro ato é a divulgação do balanço referente a 2016", completa.

250.033 atendimentos no ano passado

Também foram apresentados alguns números referentes aos atendimentos realizados pelo Hospital São José, o que comprova que a grande maioria é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No ano passado, foram 250.033 atendimentos gerais. Podemos destacar 19.176 internações (86,91% SUS), 8.933 cirurgias (72,28% SUS), 135.706 atendimentos de urgência/emergência (72,73% SUS), 28.868 atendimentos no ambulatório (97,58% SUS) e 13.369 atendimentos obstétricos (87,83% SUS).

Dados do Ministério da Saúde apontam que o atendimento do São José é de 98% SUS. Criciúma é a origem da maioria dos pacientes, mas a entidade recebe pessoas de praticamente todos os municípios do Sul do Estado, especialmente no setor de oncologia.