Festa do Vinho pode ocorrer todos os anos

Renan Medeiros

O prefeito de Urussanga, Gustavo Cancellier (PP), encaminhou nesta semana à Câmara de Vereadores um projeto de lei para permitir à Administração Municipal realizar a Festa do Vinho todos os anos. Atualmente, o evento ocorre apenas nos anos pares, em agosto, intercalando com a Ritorno Alle Origini, uma festa de menor investimento realizada nos anos ímpares, em maio.

“Nós discutimos com as entidades do município e elas também têm interesse em fazer a festa anualmente. Os objetivos da mudança são quatro: aumentar a arrecadação das entidades, incentivar a cultura italiana, a tradição e o turismo, utilizar melhor o Parque Municipal, pelo qual o Município paga muito todos os meses, e fomentar a economia da cidade”, justifica o prefeito. O custo do Parque Municipal Ado Cassetari Vieira a que se refere o prefeito diz respeito aos precatórios da compra do imóvel feita na década de 90, que tira pouco mais de R$ 100 mil por mês dos cofres públicos, até 2019.

Regime de urgência

O projeto foi encaminhado ontem à Câmara, com pedido para votação em regime de urgência. A justificativa é que a apreciação precisa ser breve para que, se for aprovado, seja possível iniciar o planejamento para uma edição da Festa do Vinho neste ano. A urgência foi aprovada ontem na Câmara, por unanimidade, apesar da ressalva feita pelo vereador Elson Roberto Ramos (PMDB). “A reunião com as entidades ocorreu na sexta-feira, e o projeto foi protocolado hoje (ontem) à tarde. Nós, que somos os vereadores e que vamos decidir se aprovamos ou não, sequer fomos convidados. E agora vem o projeto com pedido de urgência”, contrapôs. O projeto deve ser votado em plenário em até 20 dias, de acordo com o presidente da Câmara, Marcos Roberto Silveira (PT).

Segundo o prefeito, ainda não foi definido se a Festa do Vinho ocorrerá neste ano. “Essa é uma questão que ainda vamos analisar melhor”, diz. O texto encaminhado pelo Executivo à Câmara, para alterar uma lei de 1984, não obriga a realização do evento todos os anos, mas abre essa possibilidade e deixa a critério da Administração Municipal realizar anualmente ou bienalmente. Também não exclui a Ritorno Alle Origini, que tem um foco mais voltado à cultura italiana do que aos grandes shows.

Tradição de mais de 22 anos

Realizada pela primeira vez há mais de 22 anos, a Festa do Vinho é o maior evento festivo do Sul de Santa Catarina, responsável por trazer até cinco shows nacionais por edição.

Realizada no Parque Municipal Ado Cassetari Vieira, a festa reúne todas as entidades filantrópicas do município e recebe turistas de todo o Sul do Brasil, principalmente de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O evento costuma levar aproximadamente 60 mil pessoas nos cinco dias de festa. A festa movimenta o setor hoteleiro local e regional, comércio e restaurantes.