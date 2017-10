Estado vai pagar projeto para futuras pavimentações

Francine Ferreira

O governador, Raimundo Colombo, prometeu que o Governo do Estado pagará o projeto a ser realizado para as futuras obras de pavimentação que servirão como medidas compensatórias para as comunidades de São Domingos, Vila Maria e Espigão da Pedra, em Criciúma e Araranguá, por conta da instalação do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e da Penitenciária Sul Feminina na região.

Tal projeto será licitado e contratado pela Prefeitura de Criciúma com recursos do Estado, e tem estimativa de custo de R$100 mil a R$ 150 mil. “A ideia foi bem recebida e claro que é um estudo preliminar para contratar o projeto. Será pago pelo governo e depois disso vamos avaliar um cronograma e ver onde podemos ajudar”, afirma Colombo.

As principais medidas solicitadas pela comunidade dizem respeito à pavimentação do que pode-se definir como um anel de contorno: são oito quilômetros de estradas em um total de quatro trechos existentes no entorno da atual Penitenciária Sul masculina e dos locais onde estão sendo instalados o Case e a Penitenciária Sul feminina.

“Saímos do encontro com bastante esperança. Ainda assim, vamos continuar acompanhando os próximos passos dessa história. Pedimos que a Administração Municipal encaminhe com urgência a licitação e o projeto em si, porque sem isso não teremos nenhuma destinação de verbas, que consequentemente são necessárias para que essas medidas compensatórias saiam do papel e se tornem realidade”, argumenta a presidente da Associação de Moradores do Espigão da Pedra, professora Rosane Castelan.

Conforme o vereador Ademir Honorato, que acompanha o caso, e encontro pode ser avaliado como positivo. “Depois de muito trabalho fomos bem recebidos, apresentamos os pedidos e ouvimos que do governador um sinal inicial positivo, tanto para o projeto quando para as futuras obras. A estimativa é que essa obra poderá custar até R$ 12 milhões, mas só saberemos com certeza quando tudo estiver especificado no projeto. Agora vamos correr atrás e continuar brigando juntos e pela comunidade”, reforça.

Por fim, de acordo com o prefeito de Criciúma Clésio Salvaro, o Case e a Penitenciária Sul masculina e feminina são importantes no contexto da ressocialização. “Muitos desses presos trabalham em projetos, ganham um salário mínimo, reduz a pena. O presídio em sí já é muito positivo e o asfalto, depois de pronto, vai valorizar todas aquelas propriedades, levar desenvolvimento, além de fortalecer o vínculo maior entre os municípios de Araranguá e Criciúma”, finaliza.