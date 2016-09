Dilma Rousseff é cassada, mas mantém habilitação à função pública

Arthur Lessa

Em painel eletrônico, senadores votaram pela cassação da presidente Dilma Rousseff por 61 votos favoráveis e 20 votos contrários. Todos os 81 senadores estão presentes e votaram, sem abstenção.

A posse efetiva de Temer na Presidência da República será realizada ainda nesta quarta-feira (31), às 16h. Algumas horas mais tarde deve ser transmitido um pronunciamento, às 20h, em rede nacional.

O resultado foi comemorado com aplausos por aliados do presidente interino Michel Temer, que cantaram o Hino Nacional. O resultado foi proclamado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comandou o julgamento do processo no Senado, iniciado na última quinta-feira (25).

Em segunda votação, senadores mantiveram habilitação da ex-presidente à função pública por falta de votos contrários à inabilitação (42 a favor / 36 contra / 3 abstenções) .

