Deputados voltam a salvar Temer de investigação

Os deputados rejeitaram o segundo pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o presidente Michel Temer fosse investigado. A denúncia ainda incluía os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria Geral. Foram 251 votos contrários à autorização para investigação, 233 votos favoráveis e duas abstenções. Com isso, caberá ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comunicar agora à presidente do o Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmén Lúcia, a decisão da Casa. Foram 486 votantes e 25 ausentes.

Entre os deputados catarinenses, o placar foi apertado. Nove parlamentares votaram pelo prosseguimento da denúncia, seis contra e houve uma abstenção. Dos três representantes do Sul do Estado, Geovania de Sá (PSDB) e Jorge Boeira (PP) entenderam, assim como na primeira vez, que o presidente deve ser investigado. Já Ronaldo Benedet (PMDB) manteve sua posição favorável ao líder do País.