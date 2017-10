Criciúma recebe o quarto evento de apresentação do Novo nessa segunda

Pela quarta vez neste ano, o Novo fará um evento de apresentação sobre as ideias e diferenciais do partido em Criciúma. A reunião é aberta a qualquer pessoa, e ocorrerá na Plurall Coworking, no Bairro São Luiz, nessa segunda-feira, às 19h30.

"O evento é voltado aos interessados em fazer parte do movimento que começa a ganhar corpo no Brasil, no sentido de reduzir o tamanho da máquina estatal e devolver o poder aos cidadãos", explica o coordenador do núcleo do Novo em Criciúma, Matheus Benedet.

Candidaturas

em 2018

O Novo terá candidato a presidente da República em 2018. O nome mais cotado é o de João Dionísio Amoêdo, um dos fundadores do partido. Outros nomes conhecidos da sigla são o economista Gustavo Franco, principal responsável pelo Plano Real, o empresário e ex-técnico de vôlei Bernardinho, e o secretário de Desestatização da Prefeitura de São Paulo, Wilson Poit.

Em Santa Catarina, o partido também pode ter candidato a governador, cujo nome ainda está em estudo. Candidatos à Câmara Federal e ao Senado estão passando, neste momento, por processo seletivo.

O Novo é o único partido do Brasil que abre mão de usar dinheiro público, e são os próprios filiados e simpatizantes que, voluntariamente, o mantêm por meio de contribuições. Atualmente, o partido está buscando um meio legal de devolver à União a fatia que recebe do fundo partidário.